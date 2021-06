Samuel L. Jackson ha compartido su top 5 de películas en las que él ha actuado, entre las que sólo figura una de Quentin Tarantino.

Durante una reciente entrevista en The late show with Stephen Colbert, el exitoso actor de Hollywood admitió haber visto todas las películas en las que ha participado (y hay que admitir que la lista es bastante larga). Además de que reveló que no confía en los actores que dicen no hacerlo.

“Algunos actores te mienten sobre eso. Ellos ven sus películas. Es un asunto de ‘mírame’, por eso estamos aquí. Si estoy navegando por los canales y no encuentro nada que quiera ver, o no estoy buscando algo específico, y paso algo en dónde aparezco, me detengo y lo veo”, comentó Samuel L. Jackson.

La lista seguro sorprenderá a más de uno, ya que no incluye algunas de las películas más icónicas del actor. Pero en fin, estas son las elegidas: The long kiss goodnight (1996), A time to kill (1996), Jackie Brown (1997), The red violin (1998) y One eight seven (1997).

Asimismo, el actor compartió su top 5 de películas en general, entre las que incluyó The raid (2011), The godfather (1972), Hard boiled (1992), Hoodlum (1997) y The berlin file (2013).

Samuel L. Jackson ha aparecido en más de 190 películas, entre las que figuran algunos clásicos de Quentin Tarantino, Star wars y el Universo Cinematográfico de Marvel. La siguiente en la lista es The hitman’s wife’s bodyguard, la cual se estrenará el 17 de junio de 2021.

Foto de portada tomada del Facebook de Avengers.