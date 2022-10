Nació en Zambia durante 1993, pero luego se radicó en Australia y es por ello que su música tiene un acento nómada y de absorber al mundo entero a través del hip-hop y el R&B; Sampa The Great tiene en As Above, So Below -su segundo disco- una obra polimorfa que no deja de sorprender corte a corte.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Tras de debutar de manera impecable con The return (2019), esta cantante de sedosa voz se deja llevar por una libertad jazzística y un montón de invitados para hacer de su entrega de 2022 todo un desfile de registros y requiebros.

As Above, So Below, editado por Loma Vista, se conforma por 11 tracks en los que desfila gente como Denzel Curry, Joey Bada$$, James Sakala y esa joya de la música africana que es Angelique Kidjo, nativa de Benín, y que cierra el disco con una “Let Me Be Great” impecable.

Hay que destacar especialmente la belleza de “Lo Rain”, en la que colabora su hermana Mwanjé, quien también aparece junto a su primo Tio Nason en “Never Forget”, que tiene mucho sabor a su país natal Zambia, sobre todo en el modo de enfrentar el canto.

A lo largo de As Above, So Below se cierne un halo oscuro traído -quizá- del trip-hop más narcótico que se funden con sonidos más orgánicos, que nos recuerdan que detrás de todo esto están seres humanos y no máquinas.

Sampa The Great se mueve en una franja entre Little Simz y Emelí Sandé y en ningún momento pierde un eco ancestral, por más que el sonido sea totalmente actual y muy sofisticado… no faltan las atmósferas cerradas, pero al final se impone ese instrumento fundacional que es la voz misma.

También te puede interesar: Rigoberta Bandini se convierte en ‘La emperatriz’