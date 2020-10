El 28 de agosto, luego de lanzar una serie de sencillos presentando su trabajo, la cantante neoyorquina de apenas 20 años, Samia, debutó con un disco producido por Jake Luppen, Nathan Stocker, y Caleb Hinz, mejor conocidos por ser miembros de Hippo Campus, junto con el genio de estudio Lars Stalfors (Foster the People, Soccer Mommy).

A lo largo de las 11 canciones que componen este debut, Samia desdobla sus inseguridades como una joven compositora, reflejando su sentir al vivir en esta sociedad doblemoralista y cuadrada, así como las falsas ideas de romance forman nuestras expectativas de las relaciones con otros.

Sin duda The Baby es una obra magistral del 2020, para conocer más de este gran álbum me enlacé a una videollamada con la joven mientras salió a correr por las calles de su barrio.

¿Cuando comenzaste a trabajar en estas canciones?

Hace al rededor de dos años que comencé a escribir estas canciones, y todo fue desdoblandose mientras estaba de gira, y ya con las canciones escritas me dedique a experimentar con la producción el año pasado, así que el disco se gestó en un periodo de aproximadamente dos años.

¿Hay un arco narrativo en las canciones de este disco?

Algo así, aunque más bien es como un diario, las canciones son como entradas en un diario que retratan este periodo de dos años de mi vida. Pero todas las canciones giran en torno al miedo a estar solo. Y el darse cuenta que está bien el no querer estar solo, y tener que apoyarte de la comunidad.

¿Cómo llegaste a la conclusión de que esta colección de canciones se iba a titular The Baby?

Nació como una broma, porque cada vez que un amigo se iba de una fiesta yo le decía “no te vayas ¿quién va a cuidar al baby?” obvio refiriéndome a que yo era el baby, porque no quiero que se vayan nunca de una fiesta.

Estás lanzando tu primer disco de larga duración ¿cómo te sientes en este momento al visualizarlo?

Es una locura, es algo que nunca había hecho antes, y por lo cual trabaje mucho, así que estoy muy emocionada.

Estas debutando en un momento difícil en medio de una pandemia ¿cómo visualizas el futuro de la música en estos momentos?

No tengo idea. Es decir, tengo muchas dudas sobre hacer shows en streaming. Me pongo muy nervioso por alguna razón. Entonces, no lo sé. No sé cómo se adaptará la industria de la música sin giras, pero estoy emocionada de ver que todo mundo anda tan innovador y creativos. Estoy emocionado de ver lo que sucede, y sé que saldremos adelante de alguna manera, incluso si no podemos salir de gira hasta el año que viene.

Pensando en esto ¿qué posibilidades visualizas para poder promocionar este disco sin salir de gira?

Ojalá supiera. Vamos a tener una fiesta por Zoom. Eso me emociona mucho, me emociona poder platicar con la gente y saber su opinión del disco, el poder platicar con gente que conozco y gente que no, el internet es un gran lugar lleno de oportunidades, aunque aún no sé que haremos para darle promoción al álbum sin poder salir de tour. Pero bueno, lo más importante es que estoy muy emocionada y eso me hace tener ganas de comerme el mundo.

¿Cuál es tu canción favorita de The Baby?

Uhm, déjame pensar, creo que “Is there something in the movies?”, sí, es esa. Fue la primera canción que hice para el disco, y la última en el orden de las canciones, es seguramente la más grande. Esa canción me dio mucho alivio, habla de muchas cosas que quería decir de hace tiempo, y es la canción más honesta para mi.

Ahora a futuro, con los pies en la tierra y enfocados en este momento ¿cuál es la principal meta que tienes en mente para tu carrera?

Me emociona mucho poder salir de gira, al final de cuentas es lo que más me gusta de esto, conoces personas, hablas con mucha gente que de otra forma no hubieras conocido, creo que el seguir haciendo música es para poder compartirla y aprender de gente nueva, para mi el salir de gira es la mejor manera de lograr esto. Así que el poder salir de gira es mi único plan.

Así que ahí tienes una propuesta emergente, una chica con las cosas claras, mucha chispa, así que sigue a Samia en todas sus redes, y no le pierdas la pista porque tiene un gran futuro prometedor por delante.

Si te gustó esta entrevista con Samia echa un ojo a lo que me platicó Westberg sobre el hacer canciones inspiradas en la nostalgia y el college rock de los 90a.