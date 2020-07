¡El regreso de Sam Smith es oficial! Y hoy (30 de julio) compartió su nuevo sencillo titulado My Oasis, una canción para la que colaboró con el cantante nigeriano Burna Boy.

El estreno de My Oasis lo realizaron a través del show de Annie Mac en la Radio 1 de la BBC. Y con este increíble track se marca el inicio de un nuevo capítulo en la gran trayectoria musical de Smith, quien hasta la fecha ha vendido ya más de 25 millones de álbumes a nivel mundial.

Esta increíble colaboración surgió tras una mutua admiración entre Sam y Burna Boy, dando como resultado una brillante canción que habla sobre un amor perdido y anhelado. Y acerca de su My Oasis, Sam comentó:

Esta canción ha sido una bella liberación de emociones para mí durante este tiempo. He admirado a Burna Boy durante años y estoy muy feliz de tener una canción con él.

My Oasis ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Hace un tiempo Sam Smith reveló que su tercer material discográfico ya está en camino. Sin embargo, decidió renombrarlo (su título era To Die For) y postergar su estreno debido a que él no creía que fuera correcto lanzarlo en medio de la pandemia.

Además de que dijo que le haría algunos importantes cambios y adiciones. Así que por el momento sólo nos queda esperar y mantener al pendiente.

Fotos de portada vía Facebook.