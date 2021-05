Sam Evian es un cantautor de Brooklyn, Nueva York. Su música ha sido descrita como indie rock, crunchy country y soft rock psicodélico. En 2016 lanzó su álbum debut y dos años después editó You, forever, considerado uno de los mejores álbumes de 2018. Ahora vuelve con un nuevo sencillo: “Easy to love“.

Acompañado de un video dirigido por Luca Venter, Sam Evian está de regreso con “Easy to love“, el tema con el cual, además, debuta en Fat Possum Records después de mudarse de New York para encontrar a un lugar más tranquilo al norte de la ciudad; el sitio perfecto para grabar el video de “Easy to love“, ayudado del saxofón barítono de Jon Natchez, la trompeta de Raymond Mason y las guitarras de Sam; una composición que se refiere a un paraíso lejano.

“‘Easy to love‘ fue la primera canción que escribí después de mudarme al norte de Nueva York”, dice Sam. “Habla de dejar Brooklyn con mi pareja Hannah, de enamorarnos de un nuevo espacio, de hacernos de una nueva vida y aligerar la carga de trabajo. Nunca había visto el bosque cobrando vida después del invierno: los verdes eléctricos, los cantos de los pájaros, las cascadas… Fue la primera vez en mi vida adulta que sentí una conexión tan visceral con la naturaleza”, comenta Evian.

Sam no sólo trabaja en la producción de su propia música, también ha colaborado con artistas como Big Thief, Cass McCombs, Widowspeak y Anna Burch. Debido a la pandemia, Evian y su novia Hannah limitaron sus encuentros con otros músicos, sin embargo esto propició que el artista se enfocase en su propia música totalmente y así naciera “Easy to love“.