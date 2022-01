La idea de que el rock está muerto es algo con lo que no comulgan en Sálvame Radio, estación de radio que, una vez que el programa con el mismo nombre saliera de Reactor FM, apuesta por el canal digital. Ahora, con poco más de dos años al aire en Internet, este proyecto se fortalece y expande. Platicamos con Warpig y Ray, titulares de la estación, sobre cómo ha sido este andar de más de 24 meses, qué tan caro ha sido mantener su autonomía, ventajas y desventajas de estar online y qué implica hacer radio con el rigor que merece.

TXT:: Lizbeth Serrano Gómora

Ante las facilidades que da Internet, el surgimiento de estaciones de radio en línea es cada día más común. Sin embargo, tener cierta infraestructura y una buena voz no son suficientes, o al menos no para los miembros de Sálvame Radio. “El casting para formar parte de la estación se basa en el gusto musical, y como aquí lo más importante es el rock, los locutores son fans de este género, por ello están personas como Fernando Benítez, Uili Damage, Elizabeth Osorio y Pepe Rock, por ejemplo. También es importante saber de lo que se habla, tener una propuesta interesante, que haya ganas de hacer radio. Sobre todo tomamos en cuenta la actitud, no queremos robots ni gente “buena ondita” que sea íntima de los güeyes de las disqueras y que sólo busque quedar bien”, expresó Warpig.

Tomando en cuenta esto, actualmente Sálvame Radio cuenta con diez programas al aire que se transmiten de lunes a viernes, entre ellos Gabba Gabba, Rock and Roll mierda, El Ruido y la furia; todos enfocados al rock, pero con una identidad propia. “A los locutores no se les impone ni madres, hay total independencia en cada programa, así como en la estación. Es un espacio para que ellos pongan lo que les gusta y hablen de lo que se les pegue la gana, además de estar abiertos a nuevos talentos”.

“Ha sido mucha prueba y error, pero ahí va consolidándose la estación. La respuesta de la gente ha sido tanto positiva como negativa, a veces ha habido algunos reclamos; eso está chingón. Hemos pagado novatadas, pero somos bien pinches tercos”. Ray comentó que si bien puede ser sencillo transmitir en vivo con una laptop, no es tan simple como podría creerse; “algunos pensarán que poner una estación de radio online es fácil. Obviamente cualquiera puede bajar un software, tener un micrófono y una computadora, pero eso no quiere decir que se va a escuchar bien. Esto implica una gran inversión en servidores e infraestructura, pues se trata de darle calidad al radioescucha no sólo en la música que se programa, sino también de audio; hasta ahora esto ha salido de nuestra bolsa”.

El también baterista de Lost Acapulco compartió que aun cuando hay más libertad en Internet, también es, hasta cierto punto, injusticia en comparación con la frecuencia modulada. “Una desventaja es el tema económico, así como el impacto o alcance que tiene una estación de radio online, pues hasta ahora hay una competencia desleal en el sentido de que, en la radio tradicional tú puedes sintonizar con sólo girar o apretar un botón en el estéreo de tu carro; para un proyecto como Sálvame Radio hay que entrar a una app y pagar por escuchar; pero no es tanto, y lo que vas a escuchar es buena música, con un audio chingón. Convencer a las marcas de que inviertan no es sencillo para una estación online”.

Algo más que ha resultado complejo al transmitir online es reeducar a la audiencia. “Ahora les tienes que decir que los programas se van a escuchar de esta forma, que deben descargar una aplicación para suscribirse y que habrá un pago para que esto exista, algo que afortunadamente la audiencia tomó bien y nos permitió seguir durante el confinamiento y continuar hasta el día de hoy”, explicó Ray. Pero no todo ha sido un estira y afloja, ya que el hecho de estar en Internet ha roto barreras geográficas: actualmente Sálvame Radio se escucha en países como Argentina, Guatemala, Estados Unidos y Nueva Zelanda, por mencionar algunos.

Sobre el impacto de las redes sociales, Ray compartió que han sido plataformas beneficiosas para la estación. “Era algo que teníamos pendiente. Sabemos que son parte de nuestro proyecto para comercializar, ahora las marcas te preguntan no solo cuántas personas te escuchan, sino cuántas te siguen en redes. Cuando te presentas te dicen me interesa, pero quiero ver tu data. Eso lo tenemos muy claro y por ello estamos creando contenidos que hagan sentir a los radioescuchas más cerca de sus locutores y de la estación, motivar la interacción”. Hasta ahora se han generado cápsulas y podcasts, además de que ya se trabaja en transmisiones en vivo para Instagram, entre otras estrategias digitales.

Para Warpig hacer radio con rigor no implica solamente contar con una infraestructura adecuada, sino también con un criterio propio y ser autocríticos, tanto con la música como con el ejercicio radiofónico. “Algo que hace mucho la radio mexicana es poner al aire a gente que no sabe de lo que está hablando, y ya basta de eso. Hace falta un chingo de autocrítica. No hay periodismo musical, hay puro “buenondismo” y eso le ha hecho mucho daño a la música, sobre todo a la mexicana y al medio como tal. La producción de audio en Mexico está descuidada, no hay buen gusto al producir, o sea, no hay identidad, todas las estaciones suenan igual y la audiencia no exige calidad”.

En cuanto a los proyectos futuros, hay sesiones en vivo de bandas invitadas, un proyecto titulado “Cita a ciegas” (dos personas comentan música sin previamente saber que compartirán espacio), además de programas dedicados al hard core punk y a la música electrónica, al estilo de Sálvame Radio. Al preguntarle sobre el primer corte de caja de dos años y a qué atribuye la lealtad de sus radioescuchas, Warpig fue conciso: “De repente ya no la veníamos venir. Tuvimos broncas feas con parte del staff; después empezamos a buscar gente no sólo con conocimiento y muchas ganas de hacer radio, sino también leal. Algo más que había era temor de que nadie nos escuchara, pero por fortuna el público está ahí”.

En Sálvame Radio no hay compadrazgos, lo cual le ha permitido al estación hablar de lo que quiera sin tener que complacer a otros. “Siempre hablo con la neta y creo que esa honestidad se siente, se agradece. Como dice nuestro eslogan: hagamos nuestra voluntad”. Actualmente los programas en vivo de Sálvame Radio tienen un costo. No obstante, sus canales de música 24/7 son gratuitos. Para acceder a la estación se puede hacer desde su sitio web oficial, o bien a través de su aplicación móvil, disponible para dispositivos con sistemas iOs y Android.