Sally Dige y su hermosa luminosidad etérea

La canadiense establecida en Berlín está de vuelta con Holding the sun (2025), tercer disco que confirma su gran capacidad de mutación sónica. Si algo es constante y permanente en su música es el cambio. Su anterior disco Hold on (2017) que transitaba bajo la influencia sintética de las programaciones y loops, ha sido el punto de partida para que la nueva entrega de Sally Dige se decante por los sonidos más análogos y naturales de los instrumentos de cuerda.

“Sow the path” ha sido elegida como carta de presentación para este mundo de ensoñación, cápsula etérea y luminosa que nos lleva a un mundo atemporal que bebe de las aguas del Orinoco flow, if you know what I mean. Complementa la canción el extraordinario video que fue filmado en Canadá con la ayuda de su padre que se hizo cargo de la escenografía. Una fantasía artesanal que resalta aún más el concepto del álbum.

Destacan también las extraordinarias “It’s you I’m thinking of”, “Strength in me” y la joya acústica “You”. Algunos discos nos devuelven la sorpresa y la alegría de compartir tiempo y espacio con los creadores de estas realidades sonoras. Holding the sun de Sally Dige es uno de ellos. Abrácenlo fuerte y déjense guiar por sus rayos brillantes. No los defraudará.

