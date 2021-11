La celebración de la navidad es una avalancha que no espera por nadie… se lleva a todo lo que tenga delante y le cuelga esferas, lucecitas y adornos por doquier. El asunto es darle un giro que le agregue estilo y ello aplica también por la música, como en el caso de Saint Etienne, unos veteranos a los que adoramos.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

La historia de Saint Etienne, el trío londinense compuesto por Sarah Cracknell, Bob Stanley y Pete Wiggs, siempre ha sido la de ir a su aire y transitar así entre la indietrónica y un pop amplío y tornasolado. Así es que han llegado a editar 10 álbumes en una carrera que comenzó en 1990 y que ha se ha repuesto a pausas prolongadas.

El asunto es que para la navidad del 2021 decidieron editar un Ep que le pusiera música muy a su manera; es así que aparece Her Winter Coat, como la canción que aparece dos veces -en versión corta y larga- y en la que hay spoken word de parte de Sarah, sobre una muy sutil cama de sintetizadores.

Saint Etienne se han puesto bucólicos, algo lánguidos, o quizá la vocalista les convenció de que le dejaran contar una historia navideña musicalizada. El asunto se completa con “Lillehammer” – minimalista e instrumental- y “A Kiss Like This” -más alegre, si cabe mencionarlo-.

A la par de su versión digital y en cd, se han lanzado dos flexidiscs: uno verde para “Her Winter Coat” y rojo para “A Kiss Like This “, material para el gozo navideño de los coleccionistas, que comenzarán a circular a partir del 10 de diciembre y cuyas ganancias serán donadas a The Trussell Trust.

Saint Etienne comenzaron el año a todo tren, lanzando su décimo álbum I’ve Been Trying to Tell You y lo cierran luciendo un grueso y hermoso abrigo invernal convertido en música.

