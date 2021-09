Un nuevo puente entre el Indie Rock y el Regional Mexicano

TXT: Pablo Borchi

La primera vez que Nortec tocó en la Ciudad de México recibió más abucheos que pasos de baile. En aquel rave de 2001 en el Monumento a la Revolución la gente esperaba otro tanto de Techno alemán a alto bpm. En vez de eso, se encontró con la sorpresa de que Bostich y Fussible tocaban una especie de cumbias digitales llenas de sonidos de tambora y tuba.

Se necesitaría un poco más de tiempo, un track en el soundtrack de la FIFA y varias narrativas internacionales para que en la capital del país hiciéramos nuestra esta música norteña reconfigurada y nos animemos a presumirla como una electrónica mexicana digna de exportación.

Con ciertos matices de por medio, hay algo de eso que tiene que ver con lo que nos pasa a los fans del rock cuando nos golpeamos de frente con los Corridos Tumbados (para una introducción veloz vean este mini documental) y su variante más enamorada en plan bedroom pop / dreamy folk-pop, el “Sad Sierreño”.

De bote pronto parecería que lo que hacen estos chicos es demasiado Regional e incompatible con quienes llevamos a The Cure, Feist o The Strokes en el corazón. Sin embargo, la generación del Sad Sierreño es más rockera e indie-alternativa de lo que nos imaginamos.

Buscando entre entrevistas y otras declaraciones hay suficientes pistas para darse cuenta que muchos de sus representantes como Junior H, DannyLux o Los Aptos, están muy influenciados por sonidos del rock e indie. Sonidos que van desde clásicos como Los Enanitos Verdes, The Eagles u Hombres G, hasta cosas nuevas como Ramona o Cuco.

Esto nos hace pensar que más que ser unos adolescentes que hacen corridos de amor que no tienen nada que ver con los Kings of Convenience o The Marías, en realidad lo que hacen es una especie bedroom indie pop a base de bajoloache y guitarra que tiene cualidades para escabullirse dentro del gusto de los rockeros de la Ciudad de México y muchos otros públicos alrededor del mundo.

Tal es así, que para describir la vibra de los nuevos nombres del Sad Sierreño prácticamente podríamos copiar y pegar la manera en la que el periodista Richard Villegas describe a una serie de artistas liderando la ola del dreamy folk pop mexicano entre las que se encuentran nombres como Bratty, Ed Maverick y DRIMS:

“Si algo es seguro a través de nuestro voluble panorama de cultura pop es que la gente joven siempre dicta los gustos del futuro. Así que no debería sorprendernos demasiado que la nueva escuela de artistas mexicanos irrumpiendo en los charts reflejen la sencilla sinceridad emocional de nuestros tiempos. Armados con poco más que simples melodías de guitarra, composiciones honestas y una base de fans tan joven que la mayoría de ellos todavía son llevados en auto por sus papás a los shows – el futuro del pop mexicano parece que ahora se nutre de la mano de letristas desarreglados narrando la travesía de lo que se siente convertirse en adulto para una generación entera”.

Es por eso que nos parece que grupos como Junior H, Los Aptos, o Dannylux podrían estar en camino a desarrollar un templete para un estilo de indie à la mexicana que sea fácilmente reconocible más allá de México y Estados Unidos.

Para que se puedan echar un clavado inicial al Sad Sierreño y comiencen a decodificar todo esto que les contamos les dejamos una lista de 5 artistas inescapables del género que seguro van a disfrutar. No se sorprendan demasiado cuando escuchen un corrido que en sus primeros acordes parece más un track de Babasónicos que de Chalino Sánchez.

Los Aptos – ‘Mi Amor’

En menos de 3 años, Juan Ortega, el cantante de esta banda de Indiana, pasó de aprender a tocar la guitarra viendo tutoriales en Youtube, a subir covers de Junior H, T3R Elemento y Bad Bunny en Tik Tok e Instagram, y después lanzar un sencillo llamado “Enamorado que se volvería en un track viral con más de 13 millones de plays. “Mi Amor” es el primer sencillo de su LP debut en el cual buscan consolidarse como uno de los nuevos “poster boys” del Sad Sierreño.

Junior H – Mente Positiva

Junior H, de Guanajuato, es quizás el nombre que más se asocia al Sad Sierreño, actualmente con números estratosféricos de más de 5 millones de escuchas al mes en Spotify. También es parte de la disquera Rancho Humilde, de donde surgió Natanael Cano y gran parte del boom por los Corridos Tumbados. A diferencia de la mayoría de sus compañeros de disquera, Junior se caracteriza por un estilo más emotivo y tristón que va directo al corazón. Hace no mucho dio muchas pistas de su amor por el Rock En Tu Idioma con un cover a Lamento Boliviano de Los Enanitos Verdes.

Dannylux – El Dueño de Tu Amor

Inspirado en los discos de The Beatles y The Eagles de su padre, DannyLux comenzó su camino en la música subiendo covers de Eslabón Armado a Tik Tok, de donde el propio cantante de la banda lo contactó para colaborar en su disco. Lo de Dannylux es un estilo muy fresco con el que hace corridos que si bien hablan de trocas y caguamas en el desierto, transmiten una vibra muy íntima, adolescene y citadina, que recuerda esas escenas de amor juvenil que se ven en el video de “Honey, No Estás” de Bratty.

3ER Elemento – Ojitos de Miel

Estos chicos son una combinación de miembros que vienen de Las Vegas y de Los Ángeles. Dado lo jóven que es toda la movida del Sad Sierreño, se podría decir que 3ER elemento (a pesar de apenas rayar los 20 años) son una especie de veteranos, ya que vienen tocando juntos desde 2016. Por eso mismo, artistas de esta lista, como Los Aptos, los suelen mencionar como una inspiración para hacer sus primeros intentos en la guitarra. Luego de hacerse de una fama en el circuito colegial tocando covers de Gerardo Ortiz y Regulo Caro firmaron con DEL Records y en 2019 llegaron al número 1 del chart latino de Billboard, destronando a Ozuna.

Eslabón Armado – Regresa Mami

Eslabón Armado también forma parte de DEL RECORDS y se trata de tres chicos de California muy fans de Ariel Camacho, uno de los grandes nombres del Sierreño, ese estilo romántico del cual el Sad Sierreño toma parte de su nombre. Luego de un EP debut en 2019, el año pasado publicaron el disco “Veneno Mortal” del cual la canción “Con Tus Besos” se convirtió en un éxito viral en Tik Tok, llevándolo a más de 130 millones de plays en Spotify.

