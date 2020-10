Un grupo de grandes personalidades se han unido para organizar un evento virtual en honor a la jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg, quien murió el mes pasado a los 87 años.

El evento que ha sido nombrado Honor Her Wish se realizará el próximo 12 de octubre a las. 8:00 p.m. ET, que vendrían siendo las siete de la noche en la Ciudad de México. Éste se realizará totalmente en línea y para sintonizar la transmisión deberás de registrarte.

Entre los artistas musicales que participarán en el programa, se encuentra Hayley Williams de Paramore, Phoebe Bridgers, Michael Stipe de R.E.M., Ke$ha, Kathleen Hanna y Margo Price.

Asimismo, Hillary Clinton, la presidente de la cámara de representantes de E.U. Nancy Pelosi y otras políticas democráticas como Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand y Ayanna Presley estarán presentes.

Honor Her Wish además de rendirle tributo a Ruth Bader Ginsburg también tienen como fin exigir que se cumpla su solicitud de que la vacante de la corte no se cubra antes de la inauguración presidencial en enero. Y en un comunicado publicado en el sitio web, los organizadores escribieron:

“A medida que el Senado comienza las audiencias de confirmación para ocupar el lugar de RBG, debemos canalizar su determinación imparable mientras hacemos un llamado a nuestros senadores para que honren su último deseo de que no haya confirmación hasta la inauguración.”

Igual tanto la información sobre el evento como la RSVP la puedes hacer aquí.

Fotos de portada vía Facebook R.E.M/ Instagram Phoebe Bridgers/ Instagram Hayley Williams.