Run The Jewels estrenó ya el video oficial de su nuevo sencillo, “Walking In The Snow”, canción que realizaron en colaboración con Gangsta Boo.

Para el nuevo videoclip utilizaron la técnica de stop motion, creando visuales en los que se ve a Killer Mike y El-P siendo figuras de acción. La pareja es lanzada a una ciudad dormitorio habitada de juguetes en donde las fuerzas autoritarias se han adueñado del poder y utilizan la violencia de forma rutinaria para sofocar la revuelta.

Sin embargo, Run The Jewels no tarda mucho en descubrir y vincularse con una fuerza rebelde secreta que intenta derrocar a sus fríos señores supremos. Toda esta gran historia estuvo bajo la dirección de Chris Hopewell.

Y hablando sobre el video, Hopewell comentó: “Fue genial volver a trabajar con los chicos de RTJ. Todos eran muy conscientes de la gravedad del tema y RTJ no quería ser demasiado obvio o en el clavo con las imágenes, así que optamos por un estilo de fantasía de los 80 con guerreros de nieve malvados y su rey malvado oprimiendo los juguetes del dormitorio.”

“Fue genial estar involucrado en un proyecto con un ambiente positivo para terminar un año bastante jodido”, agregó. “Muchas gracias al equipo de RTJ por su verdad y por dejarnos trabajar con su increíble música una vez más.”

“Walking In The Snow” forma parte del más reciente material discográfico de Run The Jewels, RTJ4, el cual puedes encontrar en todas las plataformas digitales. Te dejamos a continuación el video oficial: