Run The Jewels estrenó la canción Ooh La La ft. Greg Nice la semana pasada y hoy nos traen una divertida parodia de Lenny y Carl de Los Simpsons cantándola.

El dúo de rap publico esta “versión” de Ooh La La en su página de Facebook donde vemos a la dupla de icónico programa de televisión cantar durante diferentes escenarios en Springfield.

Si bien es un video-collage, es bastante gracioso ver a estos personajes cantando a dúo la nueva canción de Run The Jewels, además de la leyenda con la que lo publican: they really do predict everything huh? .

Míralo a continuación:

Run The Jewels también publicó hace unos días la canción Yankee And The Brave y junto con Ooh La La formarán parte del próximo álbum del grupo, este material se llamará RTJ4 y probablemente vea la luz este 2020, ya que también confirmaron que ya está listo, sin embargo, no han anunciado ninguna fecha.

Los raperos iban a ser parte del festival Coachella de este año y está por verse si seguirán en el cartel cuando este se realice en octubre. También tenía agendada una gira con Rage Againts The Machine, sin embargo, decidieron posponer las fechas que van de marzo a mayo hasta nuevo aviso, esto por la pandemia de coronavirus COVID-19 que atraviesa el mundo.

Escucha la versión original de Ooh La La: