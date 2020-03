Run The Jewels ya tiene su próximo álbum listo y en espera para ser estrenado, pero paciencia, la agrupación acaba de lanzar un sencillo y es la primera prueba de que se viene un material poderoso.

Por ahora sólo podemos escuchar The Yankee and the Brave como primer avance.

El estreno del tema lo dieron a través de su cuenta de Instagram y desafortunadamente aún no está disponible en plataformas, pero sí lo encontramos en Youtube.

Acá te lo dejamos:

También en su cuenta de Instagram podemos encontrar ya una muestra del making-of de la portada de este sencillo, que es más orgánica y usó menos edición de lo que pensamos.

El nuevo álbum de Run The Jewels se llamará RTJ4 y aún no tiene fecha de estreno, por lo que estaremos pendientes de cualquier declaración próxima de Killer Mike y El-P para tener nuevas noticias sobre el material.

Run The Jewels también tenía agendada una gira con Rage Againts The Machine, sin embargo, decidieron posponer las fechas que van de marzo a mayo hasta nuevo aviso, esto por la pandemia de coronavirus COVID-19 que atraviesa el mundo.