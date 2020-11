Run DMC anunció que lanzará un álbum compilación en formato vinyl dedicado a Jam Master Jay, integrante de la banda que falleció el 30 de octubre de 2002.

Para el lanzamiento de esta nueva compilación, la agrupación se unió con 12on12. El vinyl llevará por título 12on12 Run DMC e incluirá música que inspiró a la banda y encarna su legado musical.

Entre las canciones que contendrá, se encuentran algunas de Kraftwerk, Chic, Kenny G y Grandmaster Flash. Así como también vendrá “Walk This Way” de Aerosmith, canción que incluso el legendario trío interpretó en 1986.

12on12 Run DMC se tiene planeado vea luz el próximo 8 de diciembre. Ya puedes pre-ordenarlo a través del sitio oficial de 12on12.

Tracklist:

Side A

01 Superrappin’ by Grandmaster Flash & The Furious Five

02 Seven Minutes of Funk by The Whole Darn Family

Side B

03 Planet Rock by Afrika Bambaataa & Soul Sonic Force

04 Trans Europe Express by Kraftwerk

05 Walk This Way by Aerosmith

06 Rock Box by RUN DMC

Side C

07 Apache (Jump On It) by The Sugarhill Gang

08 Brand Nubian by Brand Nubian

09 Good Times by Chic

Side D

10 Love Is the Message by MFSB

11 The Look Of Love by Kenny G

12 You Bring Me Joy by Anita Baker

