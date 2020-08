Después de que el pasado lunes (17 de agosto) se arrestará a los dos sospechosos del asesinato de Jam Master Jay de Run-DMC, su familia y compañeros de banda han salido a hablar al respecto.

A través de un post publicado en Instagram, el hijo del fallecido rapero, TJ, agradeció el apoyo que él y fu familia han tenido. Y escribió:

Mientras que su compañero de Run-DMC, Darryl “DMC” McDaniels, en un comunicado obtenido por HipHopDX comentó:

Aunque esta última noticia abre muchos recuerdos dolorosos para todos los que conocíamos y amábamos a Jam Master Jay, me alivia saber que dos sospechosos han sido arrestados y acusados de su asesinato. Han sido 18 años difíciles sin tenerlo cerca sabiendo que sus asesinos no habían sido procesados por este atroz crimen. Le aplaudo a la policía de Nueva York, los detectives, agentes federales y todas las autoridades que estuvieron involucradas en el caso por no darse por vencidos y trabajar para hacer justicia para Jay. Me doy cuenta de que este es un primer paso en el proceso judicial, pero espero que Jay finalmente pueda descansar en paz.