This Is Rumba en Casa es una actividad creada por Ron Matusalem 15 años, con el propósito de reactivar la economía de la industria y sus involucrados, DJ´s, productores, bares y mixólogos. El pasado 28 de marzo pudimos vivir esta nueva experiencia con la transmisión de la primera fiesta This Is Rumba en Casa en la cual participaron 8 DJ´s que tocaron lo mejor de los ritmos tropicales y Disco para más de 1 millón de personas que se conectaron al streaming en vivo desde el Facebook de Ron Matusalem México

El éxito de Rumba en Casa está basado en que nuestra intención genuina fue ayudar, ayudarte a ti a divertirte en una época muy estresante y ayudar a quienes han dedicado su profesión al entretenimiento, generando así una excusa perfecta para unirnos a través de la música y un exquisito Ron Matusalem 15 años. Pablo Centineo Brand manager Ron Matusalem en México

Sin duda alguna durante estos días hemos visto muchas formas en las que nos podemos entretener mientras nos quedamos en casa. This Is Rumba en Casa nos tuvo durante 8 horas entretenidos en nuestros hogares, escuchando buena música y acompañados de cocteles increíbles que crearon en Hanky Panky y Waikiki Tiki Room.

¡Quédate en casa atento ya viene la siguiente Rumba en Casa!

