Hacer un festival es una de las experiencias más gratificantes que me ha dado la vida. Un cúmulo de nervios y emociones encontradas que explotan todas a la vez durante un fin de semana, luego de haber trabajado casi todo un año en su preparación. Un pequeño equipo de trabajo que se vuelven cientos, y miles, de personas de personas a medida que se acerca la fecha. Y cuando llega el momento en el que sabes que el evento ya “camina solo” te inunda una sensación de satisfacción y relajación al saber que ya estas “del otro lado”. Todo mundo se divierte y ya te puedes sentar a disfrutar un rato. Pero cuando las cosas no salen como esperas y empiezan a complicarse hasta el grado en que no sabes si podrás llevar adelante el evento, o de plano sabes que ya no sucederá, hace que estas emociones se vuelvan pesadillas dueñas de tu insomnio cada noche. Este año las la historia de terror se volvió real para casi todos los festivales del mundo, salvo los que lograron llevarse a cabo antes de que la pandemia parara el mundo.

Decidí ponerme en contacto con Max Wagner, fundador de Ruido Fest, uno de los festivales latinos más importantes de Estados Unidos, con sede en la ciudad de Chicago, sueño para todos los artistas latinos que quieren tocar en Estados Unidos, y que se ha vuelto parte de la larga lista de eventos cancelados durante 2020. Durante la conversación me contó como les ha afectado esta “historia de terror” y aproveché también para preguntarle sobre su ciudad, las elecciones, sus anécdotas con los Bulls de Jordan, el mercado latino en Estados Unidos, sus visiones del futuro y sus actos favoritos en la historia de su festival.

¿Cuándo te diste cuenta de que Ruido Fest 2020 no iba a suceder?

La ciudad de Chicago anunció en junio que todos los eventos hasta finales de agosto serían cancelados. Fue una sorpresa para nosotros. Hasta ese momento, todavía estábamos trabajando en el evento y pensábamos que podría haber una oportunidad de hacerlo. Una vez que quedó claro que no se podría hacer de forma segura, no fue difícil dar el paso.

¿Qué significa para ti no hacer el festival este año?

Fue desgarrador enfrentar el hecho de que tendríamos que posponer el evento. Pero pudimos anunciar nuestras nuevas fechas para 2021 y el regreso de Café Tacvba, que ha convertido una situación negativa en positiva. Nuestros fans han sido muy receptivos y solidarios, lo que hace que sea mucho más fácil volver a trabajar en el evento del próximo año.

¿Cuál es el estado de ánimo en Chicago en este momento con respecto al COVID-19?

La pérdida de miles de vidas a nivel local ha sido trágica y los efectos se sentirán durante mucho tiempo. Lloramos por aquellos que se han visto afectados. Dicho esto, Chicago, creo, está en una mejor situación que muchos otros lugares en los Estados Unidos. Nuestro gobierno estatal, y de la ciudad, han manejado la crisis tan bien como se puede esperar. La gente, en las calles y en los negocios, ha seguido las recomendaciones de usar cubrebocas, lavarse las manos y ser responsables de la seguridad de ellos y los demás. Soy optimista, pero con cautela, de que las cosas están mejorando. En el ámbito laboral, como promotora, siempre me enfoco en la positividad.

¿Qué sientes al ser uno de los pocos grandes festivales latinos en Estados Unidos?

Es una bendición poder trabajar en Ruido Fest y ver la pasión que nuestros fans nos muestran todos los días. Estoy muy orgulloso del equipo de personas que hemos creado para trabajar en el evento. Ojalá este año sea solo una pausa temporal y podamos seguir creciendo el año que viene.

¿Qué tan rápido está creciendo el mercado latino en los Estados Unidos?

Para nosotros, el crecimiento cumple con la función de intentar ser más inclusivos. Queremos que la generación más joven sienta que Ruido Fest es relevante para ellos. Cuando comenzamos esto, hace 6 años, realmente no había bandas de los Estados Unidos que pudieran encabezar un festival como Ruido. Ahora hay algunos, y vemos más en camino de convertirse en artistas principales. Eso es muy emocionante.

¿Crees que el interés de los estadounidenses por los músicos latinos es cada vez mayor? ¿Crees que cantar en español o inglés en Estados Unidos pronto será lo mismo ?

La música, la moda, la comida y la cultura latinas han sido comunes y aceptadas durante mucho tiempo. En lo que respecta a las bandas, recientemente hemos visto muchas estrellas latinas en algunos de los festivales más importantes, como Lollapalooza y Coachella. Creo que seguirá siendo tendencia, especialmente con el Reggaeton y la música dance. Solo a los idiotas no les gusta bailar.

¿Qué es lo mejor y lo peor de Chicago?

Hay muchas cosas buenas en Chicago. La gente, la comida, el lago, la sensación de urgencia que atraviesa todo lo que hacemos. En verano, no hay ningún otro lugar donde preferiría estar. Hay una razón por la que tenemos tantos festivales aquí.

Lo negativo, como en muchas ciudades estadounidenses, es que hay demasiada desigualdad, violencia y muy pocas oportunidades económicas para las personas de color. Las personas que protestan en las calles no son criminales, son personas que intentan mejorar las condiciones de todos los residentes. El racismo sistémico es real y tendremos que cambiar muchas cosas durante un largo período de tiempo para que esta ciudad sea verdaderamente igual para todos los habitantes.

Me imagino que, como todos en Chicago, tienes tu propia anécdota durante la era de Jordan, Pippen y Rodman en los Chicago Bulls …

En esa época vivía en Indiana e iba a la universidad allá. Los Bulls siempre vencieron a los Pacers y yo odiaba a Jordan. Lo respetaba, pero lo odiaba.

¿Crees que Michael Jordan podría estar clasificado como el mejor atleta de la historia?

Definitivamente está en la cima de Chicago. No creo que veamos a otro como él muy pronto.

El deporte televisado, está perdiendo adeptos

En tu opinión. ¿Qué pasará en las elecciones del 3 de noviembre?

El derecho al voto es uno de los más importantes en Estados Unidos. Promovemos la educación de los votantes y los derechos de los votantes a través de todas nuestras plataformas y esperamos que todos nuestros fanáticos hagan oír su voz.

Nombra los 3 mejores actos de la historia del Ruido y dime por qué…

Es una pregunta difícil, hemos tenido muchos buenos artistas en el festival. Silverio siempre será mi favorito, me pone una sonrisa en la cara cada vez que lo veo. Café Tacvba, nuestro primer artista principal, regresará en 2021 y establecieron un alto estándar para todos los que vinieron después. Los Fabulosos Cadillacs fueron absolutamente fantásticos. Me encanta ver una buena banda de ska.

¿Cuál es la situación actual del festival y qué nos traerá en un futuro próximo?

Ahora mismo seguimos trabajando. Tenemos algunos shows en un festival por streaming este fin de semana, en lo que hubieran sido nuestras fechas originales para este año. Después de eso, nos pondremos a trabajar para hablar con los agentes y armar la mejor alineación posible para el próximo año. Deseamos mucho que en un futuro tengamos una banda local con el éxito suficiente como para ser headliner de nuestro festival.

Finalmente, la pregunta del millón: ¿Qué día volverán los espectáculos y festivales al 100% de su capacidad en Chicago?

Honestamente, no tengo ni idea. Los lugares independientes están sufriendo y muchos ya han cerrado. Podría llevar mucho tiempo volver al 100%. Sea lo que sea en el futuro, nunca volverá a ser igual, pero veo señales positivas todos los días. La capacidad de innovar y adaptarse al nuevo entorno será clave para cualquier regreso exitoso a la música en vivo. Estoy seguro de que Chicago es lo suficientemente inteligente como para resolverlo y trabajará duro para que esto suceda más temprano que tarde.