Rufus T. Firefly se muestran muy sutiles y acariciantes en “Canción de paz”

De verdad que en cuánto al periodismo musical en ocasiones hay temas muy difíciles de explicar; no encuentro razones para que el grupo madrileño Rufus T. Firefly no haya trepado hasta lo más alto de las preferencias del público, y no me refiero sólo al español, sino al iberoamericano entero.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El grupo cuyo núcleo central está en Víctor Cabezuelo (voz y guitarra) y Julia Martín-Maestro (batería y programaciones) tiene en El largo Mañana (cuya edición de lux apareció en 2023) un álbum infravalorado, cuya calidad no deja de engrandecerse con los años.

Rufus T. Firefly destacan por la manera en que hacen suya la psicodelia, dejando muy atrás cualquier comparativo con Tame Impala –aunque estén al mismo nivel técnico-; el asunto es que ellos siguen adelante y ya se encaminan hacia el octavo álbum, uno que habrá de llamarse Todas las cosas buenas.

Ahora tenemos como primer adelanto “Canción de paz”, una canción en la que la banda baja un tanto la intensidad y se deja ir con parsimonia; se trata de una pieza sobre la que han apuntado: “a pesar del contexto ciertamente oscuro del presente, el enfoque siempre se acerca a todas esas cosas que merecen la pena para intentar agarrarnos a ellas con todas nuestras fuerzas“.

Rufus T. Firefly arrancan a guitarra acústica para luego incorporar ese teclado tan vintage que le agrega una carga emocional magnífica y que les permite decir: “En tus ojos hay una canción de paz”.

He aquí un bocadito delicioso que nos hace ansiar la llegada del disco completo, programada para algún momento del mes de abril… la espera ya es corta.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #55: los fantasmas de la danza intergaláctica