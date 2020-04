Rubio estrenó un nuevo video para el tema Oro, de su más reciente producción. Este clip es el primero del proyecto liderado por Francisca Straube hecho en animación por la artista 3D blahblahblasfemia.



El anuncio de este nuevo video ya lo había hecho en sus redes sociales y en la plataforma de streaming Far Away Together donde durante su presentación hizo una proyección de este audiovisual mientras le cantaba al mundo esta canción.

Sin duda, Oro como tantas otras de sus canciones, es un tema para bailar y disfrutar con el cuerpo de las sensaciones que provoca. Musicalmente es más electrónico pues el auto-tune juega un papel protagonista, pudiendo englobar la canción dentro del electro pop.

Ahora Oro está disponible para ver y escuchar en las diferentes plataformas.

Este tema, al igual que Volver, Nudo, Tormenta del siglo XXI y La Pérdida que forman parte del álbum de Rubio, La Pérdida, estrenado en marzo pasado.

La artista chilena anteriormente publicó el video de Ir, dirigido por la fotógrafa Rocio Mascayano, tema que se mantiene como sencillo ya que hasta ahora no ha sido incluido en ningún material en forma.