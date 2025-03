Royal Republic: “Tenemos todo tipo de fans, desde motociclistas de cuero hasta chicas adolescentes”

Se suele decir que México es un gran termómetro y trampolín para muchas bandas que buscan establecerse en el mercado de habla hispana y, hasta cierto punto, en el anglosajón. El caso de Royal Republic no parece ser ajeno a este fenómeno, pues los originarios de Malmö, Suecia, arribaron al país por la puerta grande. Con una trayectoria de casi 20 años, los autores de “Tommy-Gun“, “My house” y “Superlove” fueron incluidos por primera vez en el cartel del Vive Latino en su edición número 25, ofreciendo un set marcado por el hard rock, el nü-disco y el new wave, priorizando los temas de LoveCop (OMN Label Services, 2024), su más reciente álbum de estudio.

Antes de su presentación, quien escribe estas líneas tuvo la oportunidad de encontrarse brevemente con el cuarteto integrado por Adam Grahn (voz, guitarra), Per Andreasson (batería), Hannes Irengård (guitarra) y Jonas Almén (bajo, teclado), minutos antes de que subieran por primera vez a un escenario capitalino en un recinto propiedad de la firma que corona su calzado con la franja más icónica del skateboarding. Con todo y temblor de por medio, su visita fue un gran augurio para su futuro en México. A continuación, la charla que sostuvimos con la banda entera.

Para mí, LoveCop es la confirmación de una evolución contundente y manifiesta. Realmente se reinventaron al mezclar new wave, hard rock y todo tipo de influencias. ¿Cómo se sienten con el resultado del nuevo álbum?

Adam. ¡Gracias! Lo que dices está muy bueno. Trataré de explicarlo: fue como abrir nuestras puertas aún más. Siempre nos hemos sentido atraídos por estos elementos “fuera del rock and roll”, ¿me explico? Nos salimos de esas dinámicas en las que las bandas de rock “no deberían entrar”, por eso incluimos otros elementos como un saxofón. Eso siempre nos atrajo y sí, quisimos romper fronteras. Cuando la gente nos dice: “No hagan eso, ¿por qué hacen un disco de heavy metal?”, es precisamente lo que terminamos haciendo.

Hablando de metal, pregunto con todo respeto: ¿cómo reaccionan sus fans más jóvenes ante canciones nuevas que, de alguna manera, evocan el sonido de discos como New Jersey, de Bon Jovi, o Hysteria, de Def Leppard?

Jonas. No lo sé realmente. Siempre he visto que tenemos una mezcla muy amplia de público e influencias.

Adam. Sí, tenemos todo tipo de fans: desde motociclistas vestidos de cuero negro hasta chicas adolescentes que siempre están al frente en los conciertos. Entre ellos, hay otra horda de fanáticos de diferentes estilos. Es realmente genial. No sé, creo que con cada disco y gira, nuestro público se vuelve más extenso y variado. Hay gente joven y no tan joven. Estamos de acuerdo en que no somos una banda de hits en el sentido tradicional. Nunca lo fuimos, al menos no al estilo de Lady Gaga.

Creo que lo que realmente atrae de nosotros es lo que la gente ve en el escenario, porque lo sienten real. En esta industria es fácil dejar que el arte se convierta en negocio, pero hay mucho corazón en lo que hacemos. Amamos la música en conjunto, esa es la clave. Trabajamos muy duro para mantenerlo así y la gente lo nota. Si hiciéramos esto solo con la intención de crear un simple negocio, sería evidente. Lo que queremos es sacar toda esa mierda de nuestro camino.

LoveCop está producido por Adam en conjunto con Michael Hilbert, un viejo colaborador suyo. Sin embargo, siento que las ideas de producción recaen más en su cantante. ¿Lo perciben así?

Per. Probablemente sí, en este caso en particular, pero no es algo nuevo. Siempre ha sido así. Adam siempre se ha involucrado 100 % en la creación de sonidos y en toda la producción. Ha sido una evolución natural hasta llegar al punto en que Adam es el productor oficial de la banda, ¡y eso es genial!

¿Cuál fue el mayor desafío durante la creación del álbum? Se reunieron después de mucho tiempo, considerando que venimos de una pandemia y que hoy el mundo es completamente distinto.

Adam. Así es la vida para todos nosotros actualmente. La pandemia cambió la dinámica de músicos, bandas y artistas. Todos los que trabajan en la industria se vieron obligados a encontrar otras actividades para subsistir. Muchas personas, incluidos nosotros, se enfocaron en sus familias y en la vida casera. Fue un periodo muy importante para la banda, estamos alineados en ese sentido, y eso es bueno.

Tratamos de darle sentido a todo esto al combinar nuestra carrera con este estilo de vida, ya sea escribiendo, tocando o grabando ¡Es un desafío, porque no tenemos tanto tiempo como quisiéramos! Pero al menos intentamos hacerlo bajo nuestros términos e itinerarios. Buscamos tomarnos el tiempo necesario y no forzar las cosas. No nos gusta apresurarnos. Creo que siempre es mejor reunirnos cuando tenemos tiempo para pensar y escucharnos, al menos ese es el mood en el que estoy.

¿Qué expectativas tienen sobre sus shows en México? Están entrando por la puerta grande al país, el Vive Latino es una plataforma bastante fuerte, sin mencionar que los fans mexicanos son de los más entregados.

Hannes. ¡Es increíble! Llegamos ayer por primera vez y ya tenemos un espacio en este festival tan impresionante. Cuando salimos de la aduana en el aeropuerto, había gente esperándonos afuera. ¡Fue impresionante para ser nuestra primera vez aquí!

Bueno, ahí lo tienen, ¡ese fue su momento Lady Gaga!

