Royal Blood anda de estreno con “Limbo”, un nuevo sencillo que según revelaron ha sido el “más ambicioso y salvaje” que han escrito hasta ahora.

Este nuevo track fue lanzado como el Hottest Record In The World del programa de Annie Mac en la BBC Radio 1 y con él ya son tres los adelantos que el dúo nos da de su próximo material discográfico, Typhoons. Anteriormente ya habían compartido “Trouble’s Coming” y la canción que le da título al álbum.

Hablando sobre el nuevo lanzamiento, en redes sociales Royal Blood explicó: “Limbo es sobre estar enfermo y cansado de estar enfermo y cansado. Estar aburrido de mi propio comportamiento y la crisis psicológica de estar completamente perdido e indefenso ante las violentas tormentas de la autodestrucción y la adicción.”

Junto con el lanzamiento, la banda también anunció que el próximo sábado 27 de marzo estarán presentando por primera vez en vivo “Limbo”, como parte de su participación en los Bloxy Awards 2021.

Typhoons llegará el próximo 30 de abril a través de Warner, siendo este el primer material que Royal Blood lanza desde que en 2017 estrenaron How Did We Get So Dark? El álbum ya se encuentra disponible para pre-orden dando click aquí.

Anteriormente, Kerr ya había explicado que cada canción incluida en Typhoons “tendrá su propia personalidad” encapsulando el cambio y la progresión que han tenido como banda y como personas.

Te dejamos a continuación “Limbo”:

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.