El Royal Albert Hall cerró sus puertas al público el pasado 17 de marzo, luego de la creciente expansión de la pandemia de COVID-19 en Reino Unido. Este 9 de abril volverá a las actividades pero de manera virtual, ya que anunció un nuevo programa de sesiones íntimas desde la casa de los artistas.

Esta iniciativa la anunció a medios a través de un comunicado, en su sitio web y en redes sociales. El programa de sesiones se llamará Royal Albert Home y llevará a la casa de los espectadores los shows de destacados músicos internacionales, transmitiendo desde sus casas.

La primera transmisión será con Rufus Wainwright, cantautor y compositor estadounidense-canadiense, este 9 de abril. posteriormente vendrán los shows de Baxter Dury, Peter Gregson y Toby Thompson. Ellos son los primeros confirmados. Puedes consultar el programa en la página web del recinto y agregar un recordatorio de la transmisión o mantenerte al pendiente de los eventos publicados en su página en Facebook.

Recordemos que artistas como Led Zeppelin, Robbie Williams, Florence and the Machine, Adele, Muse, The Killers, por mencionar a algunos, han tenido la oportunidad de presentarse en este icónico lugar.

Los 150 años de Royal Albert Hall

El acceso a estas transmisiones será gratuito, sin embargo, el Royal Albert Hall habilitó la opción de “donación” en su sitio oficial, ya que el próximo año estaría cumpliendo 150 años desde su fundación y por obvias razones no está generando los ingresos necesarios para poder sostener a su personal, sus diferentes programas y al mismo edificio.

Los responsables del lugar esperan abrir nuevamente sus puertas el próximo 18 de mayo pero eso aún está por verse. Esta es la primera vez que el recinto se ve obligado a cerrar, luego de la Segunda Guerra Mundial.