Luego de que Rose Tico, protagonizada por la actriz Kelly Marie Tran fuera criticada con comentarios racistas y sexistas, diferentes campañas en apoyo a la actriz asiática fueron liberadas en redes sociales bajo los hashtags #JusticeForRose y ahora el más reciente #RoseTicoDeservedBetter. Con el que un asiático millonario se ofreció a producir la serie spin-off de Rose.

Así es amigxs, Rose Tico podría tener su propia serie spin-off y John M.Chu, mejor conocido por sus apariciones en el reality, “Crazy Rich Asians” podría hacer este proyecto realidad luego de que se postulara para productor de la serie a través de Twitter.

La última campaña en apoyo a Tran, #RoseTicoDeservedBetter surgió luego de que la actriz solo apareciera en la última película de la franquicia, The Rise of Skywalker por 1 minuto con 16 segundos. Por lo que todo el fandom de la saga, así como los seguidores de la actriz explotaron y lanzaron las respectivas campañas en apoyo a Kelly.

Ahora, un fuerte contendiente se ha unido a la lucha,. John M. Chu ha lanzado un tweet para Disney Plus en donde se ofrece a llevar a cabo la serie en solitario de Rose.

Desafortunadamente, con The Rise of Skywalker, el futuro de los personajes que conocimos en incierto, aunque aún nos queda Disney Plus, quién nos da una esperanza de distintas series de estos personajes. Esperemos que Rose tenga su oportunidad de demostrarnos de que está hecha.