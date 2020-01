La Rosalía sigue imparable, y está vez nos compartió el video para su nueva canción Juro Que. En el que al ritmo de un intenso flamenco, la cantante narra una intensa historia de amor, en la que su amante es encarcelado y ella le promete lealtad hasta que salga.

El video fue producido por ella misma y El Guincho, además de que es protagonizado por el actor español Omar Ayuso, conocido por su papel en la famosa serie de Netflix, Élite.

Durante el clip, se ve a Rosalía sufriendo por no poder estar cerca de su amado. Mientras que separados por una pared de cristal y utilizando sólo un teléfono para comunicarse, la española le canta que lo esperará y hará lo posible por sacarlo de prisión.

La canción cuenta también con la participación de Joselito Acedo en la guitarra. Y para su grabación trabajó de la mano de Morning Estrada y Pablo Díaz-Reixa en el estudio de grabación Aclam Records y Angel Sound, ambos ubicados en Barcelona.

Rosalía se ha vuelto una de las cantantes españolas más populares de los últimos años. En noviembre de 2018 estrenó su disco El Mal Querer, el cual la hizo obtener varias nominaciones en los premios Grammy, entre ellas a Best New Artist y Best Urban Album.

Además de que también ha realizado colaboraciones con grandes artistas de distintos géneros como J Balvin, James Blake, Ozuna, Pharrell Williams, Travis Scott y Billie Eilish.