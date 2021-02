Hace casi una década Marius Lauber le dio vida a Roosevelt, una propuesta que lo ha llevado a girar por todo el mundo. Recientemente el músico alemán aprovechó el confinamiento para darle forma a su tercer disco, Polydans, así que platicamos pantalla a pantalla, México-Alemania, sobre éste y otros detalles.

TXT:: Jacobo Vázquez

Estuviste muy activo el año pasado, lanzaste cuatro sencillos, ¿cómo ha sido trabajar durante la pandemia?

Giré mucho en 2019 y aproveché algunos momentos libres entre conciertos para componer. Terminé de grabar tracks durante abril y mayo del año pasado y al llegar el verano seguí componiendo; justo ahí me di cuenta de lo extraño de la situación. Por un lado, tenía mucho tiempo libre, como nunca antes, pero de alguna forma me sentí presionado. Me decía constantemente que tenía que aprovechar, sin embargo me relajé y me dediqué a disfrutar. Aunque, por otro lado, empecé a extrañar las giras. Con la pandemia, además de componer y grabar, he visto muchas películas y leído muchos libros. Aunque extraño tocar en vivo, ver bandas en festivales y conocer gente.

Hablando de tu nuevo material, me gustó el sentido del humor en el video de “Feels right”.

Fue una idea que trabajé con el director que es un amigo de hace muchos años. Teníamos contemplada una súper producción pero de repente me pregunté, ¿por qué tenemos que hacer esto? Decidimos no tomarnos las cosas tan en serio y pensamos que el humor era una excelente solución. Y al final el video habla de eso, de las presiones que existen detrás de un video con grandes expectativas. Si te das cuenta, el protagonista termina grabando su propio material en VHS. Así descubrí lo difícil que es ser divertido frente a la cámara; ahora valoro mucho a los comediantes con ese talento.

Pero en la vida real no eres como el protagonista, ¿verdad?

No, para nada. Es sólo un personaje, un pesado. Quise exagerar un poco lo que algunos piensan de mí; me consideran un perfeccionista ególatra. La idea era reírme un poco de mí y creo que lo conseguí.

Polydans es el nombre de tu tercer álbum, ¿cuál consideras que es su característica principal?

Sé que es un cliché, pero es una regreso a mis raíces. En Young romance estaba muy pendiente de que las canciones fueran amigables con la radio, para mí era muy importante el grado de aceptación que pudieran tener con el público. Creo que en este nuevo disco, debido al tiempo que tuve por la situación de la pandemia, escuché mis instintos y disfruté. En la música de baile el factor diversión es determinante; si como artista no te estás divirtiendo al crear es casi imposible que puedas transmitir emoción. Ahora me di la oportunidad de divertirme, de sentirme libre.

Alemania es conocida por la música electrónica que produce, pero hay toda una tradición de grupos como Can, Tangerine Dream, Neu! y, por supuesto, Kraftwerk. ¿Cómo influyen en tu música estos pioneros?

Me encanta Neu! y Kraftwerk, pero creo que mi gusto musical no se desarrolló por una cuestión geográfica. Viví en un pequeño pueblo hasta que cumplí veinte y empecé con Roosevelt. Internet fue un factor determinante para tener acceso a música de otras partes del mundo; aunque debo decir que Colonia es un lugar que me permitió acceder a una escena muy activa donde mis amigos y yo compartíamos música; ahí comencé como DJ, y esa experiencia me abrió un horizonte musical enorme. Todavía recuerdo estar en mi recámara haciendo música que no tenía qué ver con mi contexto local, frente a mi laptop.

¿Tienes una instrucción formal como músico?

No. Aprendí a tocar muchos instrumentos porque en mi adolescencia estuve en un montón de grupos, uno nuevo cada mes; de baterista a bajista. Ese tipo de formación fue súper importante para mí, no sólo aprendí técnica, sino que supe del papel que juega cada instrumento en beneficio de la canción. Hay músicos con formación académica que no logran aplicar ese principio. Todo esto lo uso como productor, ahí está la clave para que una canción funcione. Cuando conoces el rol de cada instrumento dentro de un tema todo se desarrolla de forma natural.

En México se recuerda con gusto tu visita al festival Bahidorá.

Tengo muy buenos recuerdos de esa visita. He girado por Estados Unidos y Europa y la belleza del lugar me impresionó muchísimo. Algo que también me llamó la atención fue la cantidad de gente que conocía las letras de mis canciones. Eso me pone muy contento, tiene más valor que millones de reproducciones en streaming. Nada se puede comparar con la energía que se desarrolla en un concierto en vivo. Hay planes de regresar allá y presentar Polydans, pero dadas las circunstancias no podemos anunciar nada en concreto.