Si algo tiene Marius Lauber, además de talento, es una desbordada productividad. En plena gira de su más reciente disco, Polydans, no solamente se da el lujo de lanzar dos temas inéditos, sino de colaborar con uno de los productores más importantes de la música pop mundial, la leyenda viviente Nile Rodgers. Por si esto no fuera suficiente, el músico alemán ya está trabajando en su próximo álbum. De esto y más platicamos pantalla a pantalla con la mente detrás de Roosevelt.

TXT:: Jacobo Vázquez

¿Ha cambiado tu perspectiva de las canciones de Polydans una vez que ya la has tocado en vivo?

Pasó mucho tiempo para que pudiera tocarlas en vivo debido a la pandemia, tanto así que llegó a haber momentos en que tenía que recordar qué era lo que hacía en cada una de ellas, pero es increíble escucharlas con la banda y con un público que reacciona ante ellas. Cuando estaba en el estudio pensaba mucho cómo sonarían en vivo porque de cierta forma en ese acto se completan. El proceso de una canción es un círculo que se cierra una vez que el tema es presentado a la gente.

¿Te ha sorprendido la reacción que generan ciertas canciones?

Sí, por ejemplo nunca pensé que “Echoes” tuviera tan buena recepción. De hecho nunca la consideré como sencillo, ni siquiera hicimos video de ella. Cuando la tocamos en los conciertos de diciembre en Estados Unidos lo hacíamos al inicio del show; al darnos cuenta de la reacción de la gente decidimos dejarla para la segunda parte del setlist, porque genera un gran momento. Aunque todo esto es curioso, porque también puede ocurrir lo contrario: piensas que una canción va a ser la locura y cuando la tocas la gente no reacciona como tú esperabas. Es cuando decides ponerla al principio del setlist, o ya en casos extremos la quitas del show. Es un proceso de aprendizaje, los setlists nunca dejan de evolucionar. Y creo que es algo bueno, tanto para el artista como para el público.

Estrenaste dos canciones nuevas ¿cómo sabías que era momento de hacerlo?

Normalmente una banda entra a un estudio, graba y el productor decide cuando una canción ya está lista para ser mezclada. En mi caso, he detectado que entre más le agregas a un tema los resultados no suelen ser los mejores. No es un proceso fácil, pero he ido aprendiendo. Polydans es un disco más orientado a la estructura tradicional de canción (verso-coro-verso), y tanto “About you” como “On my mind” están libres de ello; para mí no tenía sentido incluirlas en el álbum. También me di cuenta de que ya tenía diez canciones, un buen número para un álbum. Y creo que estuvo bien, porque siento que éste era el momento para lanzarlas.

Además de estos dos nuevos sencillos, también estrenas “Passion”, una colaboración con el legendario Nile Rodgers.

Sí, fue una gran experiencia. Lo hicimos de manera remota, llamadas y correos electrónicos. Fue increíble trabajar con Nile, sí, una leyenda viviente. Mi estilo de tocar la guitarra tiene mucha influencia de su música y ahora que pude colaborar con él fue como un sueño hecho realidad. Recién lo conocí cuando estuve en Los Ángeles, platicamos mucho. De hecho está a punto de sacar su propio modelo de guitarra, su clásica Fender de los años 60. Es un perfeccionista, me explicó a detalle cómo logra su sonido. Además del aspecto técnico, es un conocedor de la estructura de la canción, no me sorprende la cantidad de grandes temas que ha producido ni por qué mucha gente busca trabajar con él. Haberlo conocido es una de las mejores experiencias de mi vida.

Ésta podría ser una oportunidad para que tu próximo disco sea producido por él.

No, fue sólo una colaboración. La producción de mis discos es algo muy personal. De hecho, después de haber grabado “Passion” con Nile empecé a darle a las canciones de mi próximo disco, que por el momento que estoy viviendo será muy diferente de Polydans, donde trabajé con sintetizadores que le dieron ese aire ochentero. Para este nuevo disco regreso a tocar el bajo, creo que tendrá una vibra muy funky de los años 70 y dejaré un poco de lado las cajas de ritmo para utilizar más baterías en vivo y guitarras.

Por último, ¿te molesta que la prensa etiquete tu música de diferentes maneras?

No, en lo absoluto, es algo que yo hago también. Creo que la gente necesita las etiquetas como una guía para acceder a cierto tipo de música de su gusto. Sin embargo yo no podría etiquetar mi música, no sabría decirte qué es lo que hago. Es un poco disco, electrónica; pero también synth pop. Afortunadamente no es mi trabajo. Ahora que lo mencionas, a veces me sorprendo cómo hay gente que piensa que hago indie rock, o para otros lo mío es simplemente música electrónica. En Alemania me consideran como electronic DJ music. A veces la percepción de tu música depende del país donde es escuchada.