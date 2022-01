Ronnie Spector, vocalista del reconocido grupo de pop The Ronettes, falleció este miércoles a los 78 años de edad.

De acuerdo con un comunicado de su familia, Spector murió debido a un cáncer que padecía. “Nuestro amado ángel de la tierra, Ronnie, pacíficamente dejó hoy este mundo después de una breve batalla contra el cáncer. Estaba con su familia y en brazos de su esposo Jonathan”, se lee en el mensaje publicado en las redes sociales de la cantante.

“Ronnie vivió su vida con un brillo en los ojos, una actitud valiente, un perverso sentido del humor y una sonrisa en su rostro. Estaba llena de amor y gratitud. Su sonido alegre, naturaleza lúdica y presencia mágica vivirán en todos los que la conocieron, escucharon o vieron”, continúa el post.

Ronnie Spector saltó a la fama a inicios de la década de los sesenta, cuando en conjunto con su hermana Estelle Bennett y su prima Nedra Talley formaron el grupo The Ronettes. Entre los grandes éxitos que tuvo el trío se encuentra “Baby, I love you”, “Walking in the rain”, “I can hear music” y “Be my baby”.

Después de que la banda de separó en 1967, Ronnie Spector continuó con su carrera en solitario, publicando un total de cinco discos: Siren (1980), Unfinished Business (1987), Something’s Gonna Happen (2003), Last of the Rock Stars (2006) y English Heart (2016).

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.