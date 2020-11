Romy Madley-Croft de The xx está por lanzar su álbum debut solista en el que, según reveló recientemente, abrazará su sexualidad y se muestra abiertamente sin pena.

Durante una entrevista que tuvo con The Guardian, la cantante comentó: “Salí cuando tenía 15, y mi papá estaba muy bien respecto a eso, y estoy muy agradecida por ello. Pero no me sentía preparada cuando sacamos ese primer álbum de The xx, cuando teníamos 20 años, para ser realmente muy abierta sobre mi sexualidad.”

“Con el tiempo, creciendo y notando como el mundo está cambiando, me sentí mucho más cómoda siendo más pública”, agregó.

Tras esto, Romy continuó explicando que ahora siente que ya puede escribir sobre amar a una mujer sin sentir ningún tipo de pena: “Tal vez sea una cuestión de crecer y simplemente que no te importe tanto lo que piense la gente.”

Asimismo, la cantante aprovechó para hablar sobre la falta de canciones pop lésbicas para bailar: “Cuando era adolescente buscaba canciones de amor lésbicas explícitas con las que pudiera conectar, y definitivamente no encontraba ninguna música pop-dance. Era más como música acústica lésbica.”

“Ese es el estereotipo, creo. ¿Cómo suena una canción de amor lésbica? ¡Alguien con una guitarra acústica!”, concluyó.

Recuerda que el nuevo primer sencillo en solitario de Romy, “Lifetime”, se encuentra ya en todas las plataformas digitales. Hasta el momento no se ha revelado una fecha en específico para el lanzamiento de su álbum pero prometió que sería un material que nos pondrá a todos a bailar.

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.