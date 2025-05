Rome: cantos profundos para el sol y el diablo

Uno no puede permanecer indiferente y quieto al momento en que surge el vozarrón de Jérôme Reuter, un músico de Luxemburgo que encabeza desde 2005 al proyecto nombrado como la capital italiana; ya desde el nombre hay un intención paneuropea en su propuesta, ya que en Rome existe también marcada influencia de la tradición francesa de la canción, pero con un toque más oscuro y poderoso.

Lo primero que suena de Civitas Solis -su nuevo álbum- es “La France Nouvelle” y luego sigue “In Brightest Black”… ambas son estremecedoras… como si fueran dos enormes rocas que descendieran de una colina para aplastarnos.

La crítica parece coincidir en que Rome es una banda de neofolk, pero posee bases rítmicas tan intensas (marciales) que me hace dudarlo… de entrada lo que pienso es que será todo una hallazgo para los seguidores de Peter Murphy y de Jhonny Indovina… por allí van los tiros.

Mientras el disco prosigue con “Tomorrow We Live”-en la que baja el estruendo-, habrá que decir que Jérôme Reuter ha citado la influencia de los músicos Jacques Brel y Léo Ferré como fundamentales, pero también a los escritores Albert Camus y Jean Genet… cierto tufo existencialista hay en todo esto, más las enseñanzas del Nick Cave más áspero… ahí está “Food For Powder” para constatarlo.

Pero hay peculiaridades varias al respecto de Rome, comenzando por un ritmo bestial de trabajo desde su formación hasta 2023, luego vino una pequeña pausa interrumpida por un Ep, World in Flames, antes de llegar a este año y vigésimo aniversario de la existencia de Rome… ¡con la decisión de editar 7 álbumes para celebrarlo!

Al momento podemos consignar dos entregas del plan original: un disco dedicado a la música irlandesa, Dublin Sessions II, y este Civitas Solis, que está basado en un libro escrito por el monje dominico Tommasso Campanella en 1602, y en el que proponía una ciudad fortificada en cuyo interior los ciudadanos llevaran a cabo prácticas de comercio justo y vivieran en armonía.

Jérôme Reuter es alguien interesado en los mitos, ritos y fantasías europeas, pero también en el pensamiento utópico y ciertas formas más prácticas de la justicia, es por ello que también se sintió muy deprimido por la guerra entre Rusia y Ucrania -país en el que ha actuado en varias ocasiones y desde donde registro un directo en el 2023-.

Civitas Solis, que se traduce como La ciudad del sol, es un álbum planeado desde hace años y es por ello que su sonido tiene que ver con el de Hegemonikon del 2022 y en donde hay más presencia de sintetizadores a los largo de los 14 temas que lo conforman.

En Rome encontramos momentos para que Jérôme lleve su voz hasta una experiencia cavernosa, tal como sucede en “Bring me the Head of Romanez”, para que luego pueda recurrir a una interpretación más dramática y teatral que luce intensamente en una “Jupiter” muy a lo Nick Cave.

Vale mucho la pena dejarse llevar por la magnificencia de este disco que tiene en “In Brightest Black” una fortaleza monumental (de estirpe rockera) y cierra con algo más orquestal y clásico como lo es “Herculaneun”.

Civitas Solis no sólo es un traslado de la literatura a la música, sino un ritual pagano en el que se canta al sol y al diablo… un álbum impactante ante el que vale la pena rendirse.

