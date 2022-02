Rolling Blackouts han compartido todos los detalles de su próximo álbum de estudio y de una gira que realizarán por Norteamérica.

Como muchos otros músicos, estos australianos aprovecharon su tiempo en estricto aislamiento por la pandemia para trabajar en nueva música; primero de forma totalmente remota y después, en una cabaña situada en un bosque a dos horas del norte de Melbourne.

El resultado de estas sesiones fue Endless rooms, el cual ha sido descrito en un comunicado como “una colección de canciones permeadas d por el espíritu del lugar y enfatizadas por grabaciones de campo de lluvia, fuego, pájaros y viento”.“Es casi un disco anti conceptual”, explicó la banda.

Aunque el disco se estrena hasta el 6 de mayo, a través de Sub Pop, el día de hoy Rolling Blackouts liberaron un primer adelanto con “The way it shatters”, una canción bastante pegadiza en la que el sintetizador se lleva todo el protagonismo.

Sobre este tema, la agrupación explicó: “Trata sobre cómo la situación particular en la que se encuentra cada persona es solamente el resultado del puro azar. Puedes haber nacido en la próspera Australia o en una zona de guerra como Siria. A partir de ahí, todo se malogra. En el momento en que la suerte se confunde con el orgullo por ser alguien, o por pertenecer a un determinado país, es cuando todo se malinterpreta y se olvida lo que es realmente importante. Cuando aquellos en el lado opuesto a la suerte son considerados extraños e indignos”.

La canción ya se encuentra en plataformas digitales, mientras que el nuevo disco de Rolling Blackouts lo puedes pre-ordenar dando click aquí.

Recuerda que la agrupación australiana visitará Norteamérica por primera vez durante el verano de este año, toda la información sobre fechas y tickets la encuentras en su website oficial.

Foto de portada: Nick Mckk.