Roger Waters ha compartido una nueva versión de estudio del éxito de Pink Floyd, “The Gunner’s Dream”, como parte de la celebración del día de Martin Luther King Jr.

La canción originalmente aparece en The Final Cut, el último álbum de Pink Floyd en el que Waters participó. Y su nueva versión vino acompañada de un clip a blanco y negro en el que se le ve a Roger interpretar el track junto con otros músicos.

Y hablando sobre el lanzamiento de esta especial versión, Roger Waters explicó: “La otra noche estuve viendo la película documental del 2013 The Man Who Saved The World. El nombre del hombre es Stanislav Petrov. Un año antes de que Stanislav salvara el mundo en 1982, yo escribí la canción ‘The Gunner’s Dream’.”

“Es extraño pensar que si Stanislav no hubiera estado en el lugar correcto, en el momento correcto, nadie de nosotros estaría vivo. Ninguno menor de 37 años tampoco hubiera nacido”, agregó.

“Todos, excepto los cretinos, reconocen que las armas nucleares no tienen valor”, dijo Waters. “También se reconoce que son una bomba de tiempo y lo ignoramos bajo nuestro propio riesgo. Los accidentes ocurren. Los Stanislavs de este mundo son una raza rara. Hemos tenido una suerte extraordinaria.”

Y concluyó: “Si yo gobernará el mundo, escucharía las palabras de los sabios. Me desharía de las armas nucleares a primera hora de la mañana. En el día del Dr. King. Por supuesto, nadie puede gobernar el mundo. El mundo no se puede gobernar. Sólo se puede amar, respetar y compartir. Si todavía estamos aquí por la mañana.”

Te dejamos a continuación la nueva versión que Roger Waters hizo de “The Gunner’s Dream”: