Roger Waters ha asegurado que ni The Weeknd ni Drake lograrán ser tan trascendentales como lo ha sido él.

Durante una reciente entrevista con la revista canadiense The Globe and Mail, el ex frontman de Pink Floydestalló en contra de los dos raperos (y de la música contemporánea en general), luego de que los medios del área ignoraron su concierto en Toronto por darle foco a la primera fecha del tour de The Weeknd, misma que terminó siendo cancelada por problemas con la electricidad.

Fue el mismo Roger Waters quien le preguntó al entrevistador por qué no habían atendido su concierto, y al escuchar la respuesta fue que la bomba estalló: “No tengo idea de qué o quién es The Weeknd, porque no escucho mucha música. La gente me ha dicho que es un gran acto. Bueno, buena suerte para él. No tengo nada contra él. ¿No hubiera sido posible revisar su programa una noche y el mío otra noche?”

“No estoy tratando de hacer un ataque personal. Sólo digo que me pareció extraño. Y, por cierto, con el debido respeto a The Weeknd o Drake o cualquiera de ellos, soy mucho, mucho, mucho más importante de lo que cualquiera de ellos será jamás, sin importar cuántos miles de millones de reproducciones tengan. Aquí están sucediendo cosas que son fundamentalmente importantes para todas nuestras vidas”, agregó.

