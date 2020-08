Roger Waters dedicó en el mes de abril un tributo a Jonh Prine a través de una versión acústica de ‘Paradise’. Ahora, el antiguo líder de Pink Floyd realizó una interpretación de ‘Hello in There’, con la colaboración de Lucius.

Como parte de ‘Our Voices Together’, la nueva cinta de concierto de Newport Folk Festival, los artistas interpretaron la canción de 1971 a través de YouTube, misma que en 2017, Waters tocó en directo junto a Prine.

Durante el confinamiento Roger realizó versiones a distancia como ‘Mother’ y ‘Two Suns in the Sunset’, sin embargo, para esta última entrega el compositor decidió realizar su propia rendición a una figura imprescindible tocando ‘Hello in There’.

Cabe señalar que ‘Our Voices Together’ se estrenó durante el evento ‘Folk on Revival Weekend’, una versión virtual de Newport Folk que se creó debido a la pandemia por el coronavirus. Otras presentaciones que se pudieron disfrutar fueron las de Courtney Barnett, Jason Isbell, Tom Morello y Jim James, entre otras.

