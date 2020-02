Roger Waters, miembro fundador de la legendaria banda Pink Floyd, traerá a México su nuevo show 360 el próximo 7 de octubre, en el Palacio de los Deportes.

Luego de su gran show de 2016 en el Zócalo de la Ciudad de México – no sólo por la calidad sino por el gran espectáculo que incluyó pantallas leds a todo lo largo de la plancha con impactantes visuales -, Roger Waters vuelve a esta ciudad a presentar su show This Is not A Drill como parte de su gira norteamericana.

Este nuevo show del británico es una puesta en escena de grandes proporciones técnicas y de producción, ya que se trata de un concierto en formato 360, es decir, convertirá la explanada del emblemático Palacio de los Deportes en un escenario multimodal en el que no sólo viviremos una experiencia musical y probablemente sea el espectáculo más grande presentado por el músico.

La cita es el próximo7 de octubre en el Palacio de los Deportes. ¡Anótalo bien! Los boletos saldrán a la venta este 10 de febrero en línea y en las taquillas del lugar. A pesar de que los lugares más cercanos siempre son los más cotizados, te recomendamos esperar a conocer la nueva disposición del escenario porque el show de Roger Waters probablemente lo cambiará todo.

La gira This Is Not A Drill comienza oficialmente el 8 de julio en Pittsburgh (PA), por lo que será hasta la segunda mitad de 2020 que tendremos las primeras imágenes de este show que promete demasiado.

Recordemos un poco de lo que fue su presentación en la CDMX.