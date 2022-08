Una vez más Roger Waters ha dejado a todos con el ojo cuadrado por su particular punto de vista sobre la situación política del mundo, específicamente por los conflictos entre Rusia y Ucrania, Taiwán y China, y la intervención de Estados Unidos en estos.

En promoción a su nueva gira This is not a drill -con la cual llegará a México en unos meses-, el ex integrante de Pink Floyd platicó con Michael Smerconish, reportero de CNN, sobre la presentación de diapositivas que muestra en cada uno de sus shows con fotografías de personas que él califica como “criminales de guerra”. La cosa aquí fue que Waters declaró que sin pensarlo dos veces incluiría a Joe Biden en dicha categoría, ya que desde su punto de vista, el presidente de Estados Unidos “está alimentando el fuego en Ucrania”.

“¿Por qué los Estados Unidos de América no alienta a Zelenskyy, el presidente, a negociar? Obviando la necesidad de esta horrible y horrenda guerra que está matando a no sabemos cuántos rusos”, dijo Roger Waters. En respuesta, Smerconish le pide que considere el papel de Estados Unidos como “liberadores” en la guerra, poniendo como ejemplo la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo que el músico explotara todavía más fuerte en contra de nuestro país vecino y un poco contra el reportero.

“Se metieron en la Segunda Guerra Mundial por Pearl Harbor. Los Estados Unidos eran completamente aislacionistas hasta ese triste y devastador momento en 1941”, comenta Waters. “Le sugiero que… se vaya y lea un poco más, e intente averiguar qué haría Estados Unidos si los chinos pusieran misiles con armas nucleares en México y Canadá”, responde luego de que el reportero insinúa que los rusos debieron de aprender la lección de la guerra y no invadir Ucrania.

Asimismo, Roger Waters compartió su opinión respecto al conflicto entre China y Taiwán, afirmando que, a pesar de todo, Taiwán sigue siendo territorio de la República Popular: “Te estás creyendo la propaganda de tu bando. No se puede tener una conversación sobre los derechos humanos y Taiwán sin hacer la lectura. Los chinos no invadieron Irak y mataron a un millón de personas en 2013. ¿A quién han invadido y masacrado los chinos?”

