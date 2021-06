Luego de una muy larga espera, Roger Waters ha anunciado las nuevas fechas para los shows que tenía programados realizar en nuestro país como parte del tour This is not a drill.

A través de sus redes sociales, el ex integrante de Pink Floyd confirmó que se presentará en el Palacio de los Deportes el 14 y 15 de octubre de 2022, convirtiéndose en uno de los primeros artistas de talla internacional en anunciar su visita a México.

Originalmente, estos shows estaban programados para llevarse a cabo el 7 y 8 de octubre de 2020 en el mismo recinto. Sin embargo, con la llegada de la pandemia de COVID-19 ambas fechas tuvieron que ser pospuestas, en un inicio para este año y después fueron suspendidas hasta nuevo aviso.

Si bien Roger Waters aún no comparte más detalles respecto a los tickets, no descartemos la posibilidad de que los boletos previamente adquiridos sigan funcionando para estas nuevas fechas. Así que conserva muy bien tu boleto que si todo va como hasta ahora, el próximo año podrás desempolvarlo y disfrutar de esta experiencia única.

El This is not a drill tour es quizá uno de los shows más esperados por los fans, ya que se trata de un concierto en formato 360º con grandes proporciones técnicas y de producción. Además de que también promete tener una gran carga política, cosa que ha caracterizado las presentaciones del músico.

Foto de portada tomada del Facebook del cantante.