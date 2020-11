Rock & Roll Hall of Fame se llevó acabo la noche del sábado de forma virtual, ya que por la situación actual del Covid-19 fue imposible reunir a lo mejor de lo mejor de la música en un mismo lugar.

La edición número 35 pasó por grandes cambios, como el cambio de fechas de mayo a noviembre. Además de la entrega de reconocimientos también se realizaron algunos homenajes a bandas como Eddie Van Halen, Whitney Houston, Depeche Mode, entre otros.

La ceremonia fue realizada de forma virtual, por lo cual no hubo presentaciones en vivo ni toda la gran producción a la que estamos acostumbrados, sin embargo esta edición se sintió un poco más intima, la transmisión se pudo ver a través de HBO, ante esto, Joel Peresman CEO y presidente de Rock & Roll Hall of Fame mencionó lo siguiente:

“Si bien el programa de este año fue diferente al de años anteriores, esperamos reconocer su impacto en la industria, sus fanáticos y la próxima generación de artistas”.

Los artistas que obtuvieron reconocimiento ese día fueron: Nine Inch Nails, The Notorius B.I.G, The Doobie Brothers y T-Rex. También, se celebro al manager musical Jon Landau.

Uno de los momentos más esperados en esta edición fue la inclusión de Nine Inch Nails al salón de la fama, Iggy Pop fue el encargado de presentar a Nine Inch Nails, en un homenaje que contó con nombres como St. Vincent, Miley Cyrus y Saul Williams. El líder de la banda, Trent Reznor, agradeció a Iggy; a sus compañeros y sus fanáticos por este reconocimiento en el Rock and Roll Hall of Fame. Trent Reznor comentó lo siguiente al momento de la entrega de su reconocimiento:

“La música siempre ha sido la cosa que me hace seguir adelante. Creo que el logro o sentimiento más significativo es darte cuenta de que algo que creaste desde un lugar frágil e intimo, ha llegado. Resonado y afectado a alguien más; posiblemente cambiando como ven el mundo”

