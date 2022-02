El Rock & Roll Hall Of Fame ha publicado la lista de nominados para ingresar a su clase 2022.

Como cada año, se han anunciado los artistas que pelearán por tener un lugar en el Rock & Roll Hall Of Fame, entre los que figura Eminem, Beck, Dolly Parton, Duran Duran, Kate Bush, Lionel Richie, Rage Against The Machine, New York Dolls, Judas Priest y Eurythmics.

Ésta es la primera vez que Eminem es elegible para una nominación, ya que el Rock & Roll Hall Of Fame tiene como regla que el artista debe de haber lanzado su primera grabación comercial mínimo 25 años antes de recibir la nominación.

De igual forma, esta es la primera vez que Duran Duran, Lionel Richie, A Tribe Called Quest, Carly Simon y Dolly Parton están entre los nominados, esto a pesar de que varios de ellos ya cumplían con la regla desde hace varios años.

Un equipo de más de 1,000 artistas, miembros de la industria e historiadores se encargarán de seleccionar a los cinco músicos que pasarán a la ronda final de consideración para la inducción. Además, los fans también tendrán la oportunidad de participar en el proceso de selección votando todos los días aquí o en el museo, ubicado en Cleveland, Ohio.

La clase 2022 del Rock & Roll Hall Of Fame se revelará en mayo, mientras que la ceremonia de inducción se realizará durante el otoño; los detalles aún están pendientes por anunciarse.

Fotos de portada vía Facebook Eminem / Facebook Dolly Parton / Facebook Beck.