El rapero e integrante de Migos, Quavo, hará su gran debut cinematográfico en una nueva película con el aclamado actor y director Robert De Niro.

De acuerdo con Variety, Quavo llegará a Wash Me In The River para interpretar a un personaje llamado Coyote, el cual ha sido descrito como un “despiadado narcotraficante”. El filme también contará con la participación de John Malkovich y Jack Huston de Fargo.

Esta nueva película de acción, dirigida por Randall Emmett, seguirá la historia de un adicto a los opioides que busca vengarse del personaje del rapero, el narcotraficante que le vendió a su novia las drogas que la mataron.

“Honestamente, creo que esta película será una de las mejores de esta época”, comentó el rapero. “La experiencia fue increíble para mí, con Robert De Niro y Jack Huston siendo tan sensatos y haciéndome sentir como en familia.”

Y agregó: “¡Me verán haciendo algunas acrobacias y mucho de lo que han escuchado de mí en mis raps! Este es uno de los debuts más grandes que he tenido y estoy muy orgulloso de lo que hicimos y de poder trabajar con Randall, que es un tipo increíble, no puedo esperar para hacer más películas con él.”

Ya en varias ocasiones hemos visto a Quavo actuar para programas de televisión, entre los que se encuentran Atlanta, Narcos: México y Black-ish.

Foto de portada tomada del Instagram del rapero.