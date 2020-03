Con el paso de los días la cuarentena se vuelve más pesada, sin embargo muchos artistas han realizado diversas actividades por livestream para entretenerse y entretenernos un poco. Uno de ellos es el gran Robbie Williams, quien anunció que estaría haciendo sesiones de karaoke de 90 minutos, en las que incluiría covers. Y esta vez le tocó a Wonderwall de Oasis.

En el livestream que hizo a través de su cuenta de Instagram, se le ve al cantante comenzar a cantar a todo pulmón el éxito de los hermanos Gallagher, mientras de fonda suena la canción. Por suerte fans lograron grabar el momento y lo subieron a sus redes sociales, así que si te lo perdiste te dejamos acá el video del memorable momento:

Robbie Williams just sang Wonderwall live on Instagram pic.twitter.com/wQRv7xIu9U

Esto podríamos tomarlo como que Williams ya no le tiene tanto coraje a Liam Gallagher. Ya que hace apenas un año, Robbie Williams llamó a Liam un “bravucón”, expresando también su deseo por subir a pelear a un ring de box con él:

Yo lo admiro [Gallagher]. Es la voz de una generación, lo último de una raza ya muerta, las estrellas pop son muy aburridas en estos días. Pero aún así quiero pelear con él. Para mí él representa una escuela de bravucones y a mí me gustaría acabar con el maltrato.

Por otra parte, mientras que Robbie Williams nos daba este increíble cover de Wonderwall, Liam la convertía en una canción que te enseña a lavarte correctamente las manos para evitar el contagio de Coronavirus. También Supersonic y Champagne Supernova se convirtieron en tutorial.

Definitivamente la cuarentena está causando efectos raros en todos, pero no nos queda más que aguantar. Te dejamos también acá los videos subidos por Liam Gallagher:

New tune WONDERWASH c’mon you know LG x pic.twitter.com/gGB1LyipB4

— Liam Gallagher (@liamgallagher) March 21, 2020