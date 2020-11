Rob Zombie anunció este viernes que el próximo 12 de marzo será editado The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy, su séptimo disco de larga duración.

Este será su primer álbum en casi cinco años y contiene material con el sonido clásico de la banda, salpicado con algunos toques de High Energy. Temas como “The Eternal Struggles of the Howling Man” y “Get Loose” lo demuestran. Además el nuevo disco incluye cortes llenos de ritmos pesados como “Shadow Of The Cemetery Man” y “Shake Your Ass-Smoke Your Grass”. El disco fue producido por Zeuss.

Por lo pronto y para calentar motores, ya está disponible un sencillo siete pulgadas en vinil del tema “King Freak”, con “The Serenity of Witches” como lado B.

Así, el icónico rockero y cineasta continúa con su cruzada de sorprender a su audiencia con su visión única. Rob Zombie ha sido nominado al Grammy en siete ocasiones, ha vendido 15 millones de discos en todo el mundo y es el único artista que ha logrado un claro éxiuto tanto en la industria fílmica como en la musical.

En el contexto cinematográfico ha escrito y dirigido ocho películas que combinadas gan logrado más de 150 millones de dólares de taquilla. Su reinterpretación de Halloween de John Carpenter en 2007 debutó en el número uno y aún mantiene el récord de taquilla para un estreno en el fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos.

Rob Zombie – The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy

1) Expanding the Head of Zed

2) The Triumph of King Freak (A Crypt of Preservation and Superstition)

3) The Ballad of Sleazy Rider

4) Hovering Over the Dull Earth

5) Shadow of the Cemetery Man

6) A Brief Static Hum and Then the Radio Blared

7) 18th Century Cannibals, Excitable Morlocks and a One-Way Ticket On the Ghost Train

8) The Eternal Struggles of the Howling Man

9) The Much Talked of Metamorphosis

10) The Satanic Rites of Blacula

11) Shower of Stones

12) Shake Your Ass-Smoke Your Grass

13) Boom-Boom-Boom

14) What You Gonna Do with That Gun Mama

15) Get Loose

16) The Serenity of Witches

17) Crow Killer Blues