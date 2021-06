Rob Zombie confirmó a través de sus redes sociales que se encargará de la dirección de una adaptación a la pantalla grande de la serie clásica de 1964, The munsters. También conocida por los televidentes latinos como La familia Monster.

Rob tiene una larga trayectoria en el cine, específicamente en cintas de horror que siempre van de la mano con el gore y que en general, están cargadas de mucha intensidad; tan solo basta recordar algunas de sus cintas como House of 1000 corpses, The devil’s reject o The lords of salem.

Sin embargo, en esta ocasión pareciera que Zombie dejará de lado este brutal sello que lo distingue por adaptar en una película la icónica serie de comedia de los años 60, The munsters. Show que nos contaba el día a día de una familia de monstruos buena onda que reside en el número 1313 de la calle Mockingbird Lane.

De acuerdo con el propio Rob, este proyecto era algo que estuvo persiguiendo durante 20 años, por lo que ya puede tachar este proyecto de su lista de deseos. Según los reportes, todo indica que la esposa de Zombie, Sheri Moon Zombie, interpretará a Lily Munster en la cinta.

Algunos rumores apuntan a que en el reparto también figuran Richard Brake, Dan Roebuck, Jorge García y Cassandra Peterson, la inmortal ‘Elvira’. La producción de esta película comenzará en Budapest, pero aun no hay ninguna fecha confirmada para su realización.

Crédito foto de portada: Instagram Rob Zombie