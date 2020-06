El día de hoy el Riot Fest anunció que, como era de esperarse, su edición de este año ha tenido que ser cancelada por la pandemia.

Sin embargo, no todas son noticias malas. Ya que el festival se adelantó y compartió no sólo las fechas para su próxima edición, sino que también reveló al primer grupo de artistas que conforman su lineup.

Así que ya es oficial que el Riot Fest 2021 llegará al Douglas Park de Chicago del 17 al 19 de septiembre. Además de que el 16 del mismo mes se realizará una Preview Party para todos aquellos que tenían entradas para este año.

El cartel está encabezado por My Chemical Romance, Smashing Pumpkins, Pixies, Run The Jewels y Coheed and Cambria. De igual forma Simple Plan, New Found Glory, The All-American Rejects, Best Coast y Dirty Heads aparecen entre los primeros confirmados.

Los pases para todo el fin de semana ya se encuentran a la venta a través de Eventbrite con un costo de 149.99 dólares. Toda la información la puedes encontrar en el sitio web del festival.

Igual no dejes de mantenerte al pendiente de las redes sociales del Riot Fest. Ya que en los próximos meses estarán agregando más talentos a su lineup y muchas sorpresas más.

Fotos de portada tomadas de las redes sociales de los artistas.