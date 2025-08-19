Rini Templeton en el MUAC

La artista llega al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC; Rini Templeton desarrolló su práctica alrededor de diversos movimientos sociales entre las décadas de 1960 y 1980. Acompañó gráficamente coyunturas como la Revolución cubana, el movimiento chicano, la revolución nicaragüense y distintas luchas campesinas, obreras y sindicales en México y Estados Unidos.

En la muestra podrás ver parte del proceso nombrado por Templeton como Xerox-art, que tiene su origen en dibujos a lápiz, acuarela, tinta y plumón hechos por la artista y que se convirtieron en matrices para fotocopias que Templeton entregaba a las organizaciones con el fin de que circularan en publicaciones, mítines y marchas. Podrás observar cómo sus cuadernos constituyen un registro artístico y documental de la cotidianidad de las organizaciones y agentes con los que se vinculó, un aspecto poco explorado por la tradición gráfica política del siglo XX.

La exposición Rini Templeton. Apuntes es parte del proyecto Genealogías y disidencias y surge del Fondo Rini Templeton del Centro de Documentación Arkheia del MUAC.

Rini Templeton. Apuntes abre puertas el próximo sábado 30 de agosto en el vestíbulo Arkheia del MUAC, Insurgentes Sur 3000, Centro Cultural Universitario, CDMX.