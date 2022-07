Amazon Prime Video nos ha compartido un avance de The rings of power, la nueva precuela de The lord of the rings.

Poco más de un año ha pasado desde que la plataforma de streaming anunció sus planes por expandir el universo originalmente creado por J.R.R. Tolkien, ahora con una serie situada miles de años antes de los eventos de The hobbit y The lord of the rings. Afortunadamente, ya falta muy poco para el estreno de este proyecto y hace unos momentos se compartió un último adelanto.

The rings of power se desenvuelve en la isla del reino de Númenor y, según confirmaron los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay, se encargará de unir todas las historias principales de la Segunda Edad de la Tierra Media: la forja de los anillos, el ascenso del Señor Oscuro Sauron, la épica historia de Númenor y la Última Alianza de los Elfos y Hombres.

Como lo podrás notar en el tráiler, esta nueva serie viene con una producción igual o superior a la de The lord of the rings. Anteriormente se reveló que para sacar adelante la serie, Payne y McKay contaron con un enorme presupuesto de 250 millones de dólares y todo parece indicar que esta temporada será la primera de varias.

Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete y Lloyd Owen, son algunos de los actores que forman parte del elenco.

Recuerda que The rings of power se estrenará el próximo 2 de septiembre en la plataforma de Amazon Prime Video.

Foto de portada vía YouTube.

