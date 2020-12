Ringo Starr ha anunciado un nuevo EP llamado Zoom In con contribuciones de Paul McCartney, Dave Grohl y Finneas, el ex baterista de The Beatles grabó la colección de cinco canciones en el estudio de su casa entre abril y octubre de este año.

Este próximo EP llega después del vigésimo álbum en solitario de Ringo Starr What’s My Name. Zoom In llegará el 19 de marzo de 2021 a través de Universal Music, “Here’s To The Nights”, sencillo que recientemente fue compartido, sirve como la primera muestra del próximo EP y muestra al baterista colaborando con la compositora de Los Ángeles Diane Warren.

“Cuando Diane me presentó esta canción, me encantó su sentimiento”, explicó Ringo Starr. “Este es el tipo de canción que todos queremos cantar, y fue genial la cantidad de músicos maravillosos que se unieron.

“Quería que saliera a tiempo para Año Nuevo porque se siente como una buena canción para terminar un año difícil. Así que aquí están las noches que no recordaremos y los amigos que no olvidaremos, y les deseo a todos paz y amor para el 2021 “.

Escucha una versión remasterizada de “Beautiful Night” de Paul McCartney y Ringo Starr

Otros artistas que han trabajado en el proyecto incluyen a Sheryl Crow, Jenny Lewis, Lenny Kravitz, Chris Stapleton y Corinne Bailey Rae, mientras tanto, el colaborador del ex-Beatle y ex compañero de banda, Paul McCartney, lanzará su nuevo álbum McCartney III este viernes 18 de diciembre.

Zoom In setlist

1. ‘Here’s To The Nights’

2. ‘Zoom In Zoom Out’

3. ‘Teach Me To Tango’

4. ‘Waiting For The Tide To Turn’

5. ‘Not Enough Love In The World’