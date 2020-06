Antes de que finalice el mes del Orgullo LGBT+, Spotify lanzó una serie de sencillos en conmemoración al Pride. Entre los que se encuentra un cover de Rina Sawayama de Dance In The Dark de Lady Gaga.

Esta nueva versión, según mencionó Rina, fue grabada en su casa y trabajando remotamente con Clarence Clarity. Además de que reveló que esta es una de sus canciones favoritas de Lady Gaga, la cual viene incluida en el aclamado álbum The Fame Monster de 2009.

Escucha a continuación Dance In The Dark en voz de Rina Sawayama:

Apenas en abril, la cantante lanzó su álbum debut titulado SAWAYAMA a través de Dirty Hit, mismo sello discográfico de The 1975 y Beabadoobee. Logrando incluso entrar en la tabla Breakthrough 25 de Rolling Stone, la cual clasifica a los artistas que obtienen las mayores ganancias en transmisiones de audio cada mes.

Así como también participó en el concierto tributo en livestream que The Face Magazine le organizó a The 1975. En este, Rina Sawayama interpretó el éxito de la banda liderada por Matt Healy, Love It If We Made It. Te lo dejamos acá:

Igual recuerda que ya puedes escuchar SAWAYAMA en todas las plataformas digitales.

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.