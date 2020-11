La cantautora Rina Sawayama anda de estreno con el sencillo “Lucid”, el cual se anunció aparecerá en la versión deluxe de su álbum debut SAWAYAMA.

Este nuevo track fue producido por el aclamado compositor Michael Tucker, o mejor conocido como BloodPop, quien también ha colaborado con grandes artistas como Haim, Lady Gaga y Vampire Weekend. Y según reveló Sawayama, su realización llevó un proceso de dos años.

“Lauren Aquilina y yo escribimos esto juntas en el piso de mi pequeña sala de estar alquilada a principios de 2018. BloodPop nos envió el ritmo y la melodía fluyó tan fácilmente que recuerdo que en un momento comencé a aspirar porque sabía que esto sería fácil de escribir lol”, explicó en un comunicado.

Y agregó: “He mantenido esta canción en secreto durante dos años, ¡así que estoy muy emocionada de finalmente lanzarla al mundo! 2020 ha sido un año difícil, así que quería terminarlo con un dance bop para llevarnos a un 2021 más esperanzador.”

“Lucid” el primer adelanto que Rina Sawayama nos da de la versión deluxe de su álbum debut, SAWAYAMA. En total esta contendrá 11 canciones, entre las cuales también se encontrarán versiones acústicas y en vivo, además de un cover de “Love It If We Made It” de The 1975 y remixes hechos por Pabllo Vittar y Dream Wife.

Esta nueva versión se tiene planeado llegue el próximo 4 de diciembre a través de Dirty Hit.

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.