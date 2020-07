Llevamos ya cuatro largos años esperando música nueva por parte de Rihanna y aunque aún sigue sin haber fecha exacta, la cantante reveló que ya está en camino.

Durante una plática que Rihanna tuvo con Entertainment Tonight, comentó:

Siempre estoy trabajando en música y cuando esté lista para sacarlo de una forma en la que me sienta cómoda, saldrá. Y no les decepcionará cuando suceda. Esto va a valer la pena. No lo lanzaré nada más porque la gente está esperando. Ha tomado tanto tiempo y haré que valga la pena.