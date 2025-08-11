Revista Marvin

Rigo Tovar Documental en Ambulante

El documental sobre el ídolo mexicano llega al proyecto de difusión de documentales este agosto.

El circuito Ambulante Presenta 2025, proyectará la peli Una Confesión Total filme sobre Rigo Tovar realizado en el año de 1979 bajo la dirección Víctor Vio . El documental aborda la biografía del ídolo de Matamoros, en base a entrevistas, imágenes de sus múltiples presentaciones y la música de sus discos. Víctor Vio logra capturar no solo al músico admirado por miles, sino también el contexto de una época y la necesidad profunda de la sociedad mexicana por reunirse y convivir.

Rigo Tovar tiene el record del concierto con más público en la historia de México, en el año de 1981 logro reunir 500 mil personas en la Ciudad de Monterrey, cifra que no ha sido superada por ningún concierto público hasta la fecha.

Ambulante Presenta es un circuito colaborativo para la exhibición de cine documental en todo el país.  Del 16 de agosto al 16 de noviembre, las salas y espacios de más de 70 sedes, repartidas en más de 20 estados del país, exhibirán una programación integrada por 19 largometrajes documentales, un programa de cortometrajes mexicanos, dos programas con películas de Ambulante Más Allá y dos programas de Ambulantito, sección dedicada a infancias y toda la familia.

Las proyecciones de Ambulante Presenta 2025 se llevarán a cabo en: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y más estados por confirmar. En su mayoría, las proyecciones serán gratuitas.

https://www.youtube.com/watch?v=2rED3BiCXxg
Oscar G. Hernández

Oscar G. Hernández

Hurgando y exhibiendo la médula de la narrativa gráfica, venga de dónde venga, sigue creyendo que lo único que salva a este pinche mundo pandémico es la cultura y el arte; el amor qué. Entre otras cosas, escribe sobre dibujos que hablan y mucho más. oscarghx@marvin.com.mx

